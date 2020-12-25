Є люди, які дотримуються усіх правил здорового способу життя, але все одно хворіють на рак. А буває й навпаки – курці з багаторічним стажем можуть так і не захворіти на онкологічні захворювання. Вчені давно намагалися це пояснити й нарешті знайшли причину.

Вчені з Китаю та Канади виявили, що високі або низькі ризики розвитку раку є вродженими. Науковці визначили 7 так званих генетичних "відбитків", які або захищають від розвитку раку впродовж усього життя або ж підвищують ймовірність виникнення хвороби. Дослідження опубліковане у журналі Science Advances.

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Перш ніж це виявити, вчені проаналізували геноми майже 10 тисяч хворих на рак і близько 16 тисяч здорових людей. Пацієнти з першої групи хворіли на поширені види раку, враховуючи рак легенів, підшлункової та щитоподібної залоз, грудей, мозку, шлунку та кісток. Загалом було охоплено 22 види онкологічних захворювань.

За допомогою штучного інтелекту науковці провели аналіз геномів клітин зародкових ліній, які визначають генетичний матеріал майбутнього потомства.

Ми вважаємо, що дитина народжується з геномним патерном зародкової лінії, який не змінюється впродовж життя і визначає нижчий або вищий ризик раку… Є люди, які можуть курити й вести нездоровий спосіб життя, але при цьому не хворіють на рак. Наше відкриття може пояснити цей феномен,

– розповів автор дослідження Едвін Ванг з Університету Калгарі.

Загалом дослідники виявили 1 "відбиток" ДНК, який захищає від раку і ще 6, які підвищують ймовірність його виникнення впродовж життя.

Перш ніж впроваджувати діагностику в клінічну практику, необхідно провести більше відповідних досліджень. Але вчені переконані, що невдовзі геномна медицина зробить прогнозування ризиків раку точнішим й простішим.