Деякі пацієнти швидко відновлюються навіть після гострого періоду хвороби COVID-19. Нове дослідження пояснює ймовірні причини цього феномена.

Група американських медиків спостерігала за пацієнтами, які перенесли COVID-19 в легкій або середній формі. Вони виявили кілька нових цікавих фактів, які допоможуть краще розуміти специфічність коронавірусної хвороби. Результати дослідження були опубліковані в авторитетному виданні Cell.

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Згідно з дослідженням деякі пацієнти не тільки легше переносять хворобу, а й отримують тривалий імунітет, а відтак захист від повторного інфікування.

Дослідники розділили пацієнтів на дві групи, залежно від того, чи зберігалися антитіла, в тому числі імуноглобулін-G (IgG), в крові протягом декількох тижнів після хвороби.

Ось, що виявили вчені

У більшості пацієнтів, які перехворіли на COVID-19, рівень igG в крові падав до вкрай низьких показників приблизно за 4 місяці.

І лише у 20% пацієнтів рівень і за чотири місяці залишався так само високим, як відразу після одужання. Причому у деяких з них кількість антитіл до коронавірусу навіть дещо зростала з часом.

Вивчивши історії хвороб цих пацієнтів, дослідники з’ясували, що в період хвороби у них в середньому були симптоми протягом десь 10 днів.

Істотною розбіжністю стали генетичні відмінності в будові і кількості двох типів клітин імунної системи (T- і B-клітини). Ці клітини відіграють найважливішу роль в роботі імунної пам’яті і захисту організму від загроз, з якими він вже мав справу.

Це може мати серйозне значення для розуміння того, як загалом працює імунітет людини.

Поки ж очевидно, що йдеться про генетичну спадковість. Деякі люди мають вроджений захист від такого роду вірусів, як Sars-Cov-2.