Дані великого міжнародного дослідження підтвердили, що різниця в показниках артеріального тиску між руками пов'язана з вищим ризиком серцевого нападу, інсульту та смерті.

Вчені провели метааналіз усіх наявних досліджень та створили базу даних з майже 54 000 людей. Дані охоплювали дорослих з Європи, США, Африки та Азії, дослідження опубліковане у журналі Hypertension.

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Дослідницька група аналізувала дані про різницю артеріального тиску між руками пацієнтів та відстежувала серед них кількість серцевих нападів, інсультів та летальних випадків.

Нині міжнародні рекомендації щодо артеріального тиску радять медичним працівникам вимірювати артеріальний тиск на обох руках, але це широко ігнорується. Нове дослідження передбачає нову верхню межу "норми" для різниці артеріального тиску між руками. Вона є значно нижчою, ніж в поточних рекомендаціях.

Показники вимірювання артеріального тиску завжди даються двома цифрами:. Верхнє (систолічне) значення показує максимальний артеріальний тиск, а нижнє (діастолічне) значення – мінімальний артеріальний тиск. Високий систолічний артеріальний тиск свідчить про гіпертонію. Натомість значна різниця між систолічним тиском на обох руках може свідчити про звуження або розширення артерій.

Результати дослідження

Дослідники дійшли висновку, що кожна різниця у мм рт. систолічного тиску, виявлена ​​між двома руками, підвищує прогнозований 10-річний ризик стенокардії, інфаркту або інсульту на 1%.

Нині в європейських рекомендаціях визначена систолічна різниця в 15 мм рт. Нове дослідження показало, що рівниця у 10 мм рт. ст. вже свідчить про значні додаткові ризики.

Ми вважаємо, що різницю в 10 мм рт. ст. тепер можна обґрунтовано розглядати як верхню межу норми для систолічної різниці тиску між руками. Ця інформація повинна бути включена в майбутні рекомендації та клінічну практику при оцінці серцево-судинного ризику,

– заявив співавтор дослідження професор Віктор Абоянс.