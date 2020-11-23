Співробітник благодійної організації з Великої Британії Ян Джонс під час поїздки в Індію захворів на коронавірус, лихоманку денге і малярію. Тепер британець отримує лікування після укусу отруйної кобри.

"Щасливчик року"

Джонса госпіталізували в місцеву лікарню після того, як минулого тижня його вкусила чорна королівська кобра в селі неподалік від міста Джодхпур (Індія). Про це повідомляє індійське видання The Indian Express.

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У чоловіка були типові симптоми отруєння зміїною отрутою: втрата гостроти зору і труднощі при ходьбі. Лікарі запевнили, що з часом вони пройдуть.

Британець є добровольцем благодійної місії

Джонс колишній медичний працівник. Він прибув до Індії, щоб налагодити роботу благодійної соціальної ініціативи на підтримку традиційних ремісників в Раджастані. Він оселився в приміщенні складу цієї організації, щоб бути ближче до людей, яких він підтримує. На території складу його і вкусила кобра.

Чоловік нещодавно одужав від коронавірусу

Сім'я Джонса оголосила в інтернеті збір коштів на його лікування.

Тато – боєць. Під час свого перебування в Індії він вже страждав від малярії, лихоманки денге і COVID-19, –

написав його син Себ Джонс.

Сам же Ян вважає, що залишився живим після стількох хвороб завдяки своєму доброму серцю.

До слова, в Індії висока захворюваність на COVID-19. Країна перебуває на 2 місці у світі за кількістю виявлених випадків передачі інфекції. Від початку поширення епідемії в Індії захворіли понад 9 мільйонів людей, з яких більш ніж 133 тисячі померли від ускладнень.