Пацієнт, якого медики Нікопольської лікарні №1 на Дніпропетровщині виписали з лікарні напівроздягненим, зараз у реанімації у важкому стані. Без кисневої маски він не може дихати.

Наразі 61-річний чоловік перебуває у лікарні Томаківки, хоча сам родом із Марганця. Про його стан та інцидент зі швидкою розповіла донька чоловіка Юлія Дехта у коментарі ТСН.

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Мого тата викинули з лікарні як сміття. У нього у пакетах були речі. Піжама була, шкарпетки, спідня білизна. Коли я відкрила двері швидкої, побачила, що він сидів у одному памперсі, замотаний тонесенькою плівкою, і катетер висів на підлозі увесь брудний,

– розповіла жінка.

За її словами, батька перевезли з лікарні Нікополя у Томаківку, а в місцевому госпіталі відразу відправили у реанімацію. Медики повідомили Юлії, що її батько в дуже тяжкому стані.

Медики вимагали дорогі ліки

Юлія Дехта розповіла, що батько живе поруч із нею у Марганці, на одній вулиці. Кілька днів тому вона прийшла до нього і виявила, що він почувається недобре, має температуру 37,5 упродовж 5 днів.

За словами жінки, вона відразу зателефонувала до швидкої, але там відповіли, що "на таку температуру не їдуть". Відтак, донька забрала батька до себе додому і лікувала його упродовж 4 днів.

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Потім вона повезла тата до амбулаторії, де йому поміряли сатурацію. Лікарка сказала, що сатурація дуже низька і припустила, що у чоловіка може бути коронавірус.

Ми викликали швидку. Вона приїхала за пів години з Нікополя і забрала тата, а ми за ними своєю машиною. Його одразу направили у реанімацію. Ніхто за 4 години, що я провела під стінами відділення, мені нічого не сказав. Відкрили вікно, викинули його речі і сказали мені, щоб я їхала додому,

– розповіла Дехта.

Відтак, жінка повернулась до Марганця. Вже вранці наступного дня їй зателефонували з Нікополя та повідомили: її батька перевели у звичайну палату. Окрім того, жінці надиктували список необхідних хворому батьку ліків. Їх вартість сягала 12 тисяч гривень.

"Ми скупилися. Другий список – на 8 тисяч. Теж привезли, залишили", – додала Юлія.

За її словами, буквально через 2 дні після передачі дорогих ліків у неї знову почали їх вимагати. При цьому у лікарні заявляли, що вона нічого не передавала.

У переданому пакунку були ліки, які сім’я шукала і скуповувала у трьох містах – Запоріжжі, Марганці та Нікополі.

"Знайшли, зібрали, віддали, а в понеділок мені говорять, чому я нічого не придбала за списком. У мене всі чеки є, я у вікно передала у лікарні. У неділю я говорила з татом телефоном і вже його не впізнала. У нього наче затуманена свідомість була. До цього з ним було усе гаразд, а тут наче не все в порядку з головою. Він не міг сказати, що конкретно йому колють. Лікаря мені не покликали", – переказала жінка.

"Татові стало гірше в лікарні"

Пані Юлія зауважила: телефонувала й на гарячу лінію, але там їй лише дали телефон лікарняного посту. Зателефонувавши туди, жінка просила, аби їй покликали лікаря, у зворотному випадку обіцяла звертатися "вище".

Лікар розповів жінці, що коронавірус у її тата не виявили, і його готують на виписку. До Томаківської лікарні чоловіка відправили, бо він прописаний у цьому районі. Втім, і він, і його донька проживають у Марганці.

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"Я телефонувала до швидкої на область, але там відповіли, що так не можуть дати швидку, має зателефонувати тільки лікар. А машина потрібна була лише з киснем. Я вибивала швидку татові, а за кілька годин, коли я була в Марганці, мені зателефонували й сказали, що швидку уже дали. Я одразу поїхала у Томаківку, у лікарню, щоб там зустріти тата", – додала Юлія.

Вона сказала, що дізнатися від медиків Нікопольської лікарні, куди поділися дорогучі ліки, які вона купувала татові, так і не змогла. Жінка впевнена, що татові їх не кололи.

У лікарні у Нікополі йому тільки гірше стало. Якщо туди ми їхали своїми ногами, то назад його везли ледь живого. За 5 днів він змінився до невпізнаваності,

– сказала жінка.

Зараз її батько перебуває у тяжкому стані у реанімації. Лікар сказав, що сатурація з критичного рівня трохи піднялася. Втім, він слабкий і не може дихати без маски.