Київська лікарка Тетяна Мостепан заявила, що безсимптомний коронавірус здатен спричинити небезпечні ускладнення. Вони можуть проявитися вже після одужання.

Коронавірус досі недостатньо вивчений, а його вірус постійно мутує. Про це головна лікарка Київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла в інтерв'ю "Главкому".

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Вона розповіла, що в деяких людей, які безсимптомно перехворіли коронавірусом, через місяць після хвороби з'являлися різні ускладнення.

У деяких людей спостерігають міокардити, у когось страшенні головні болі чи запальний артрит, а в інших – проблеми з нирками.

Є такі випадки, на жаль. Я би сказала, що це не зараження через різні штами, а, можливо, це проявляється як відповідь імунної системи,

– пояснила лікарка.

Тетяна Мостепан додала, що в лікарні бачили кілька випадків, коли хворий "начебто одужав, але через три тижні знову захворів", а дехто перехворів ще в травні, в зараз знову заразився.



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