У Черкасах хвора на COVID-19 Євгенія Кіркич народила немовля під дверима лікарні. Медики закрили вхід на замок, а вийшли з будівлі вже тоді, коли батько тримав немовля на руках.

Жінка повинна була народжувати в іншому медзакладі через хворобу. Про це повідомляє ТСН.

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Парі ніхто не відчиняв

Коли Євгенія з чоловіком Олександром Кіркичем вже прямувала у пологовий, в якому планувала народжувати, пара зателефонувала своєму лікарю. Та повідомила про породіллю своїй колезі, але відділення для хворих на COVID-19 вночі було зачинене.

У мене вже майже була істерика: кричати не було сенсу, тут ніхто не відчиняє,

– сказав чоловік породіллі.

Олександр Кіркич телефонував у лікарню, тричі бігав до медиків, які були на іншому вході, однак ті теж нічим не допомогли. "Я просив про допомогу, у мене дружина народжувала", – розповів Кіркич.

Чоловік розстелив свою куртку на землі

Коли пара зрозуміла, що вже втрачено дуже багато часу, чоловік розстелив свою куртку прямо на землі. Лікарка встигла доїхати з дому і прийняла пологи на вулиці.



Олександр Кіркич / Фото скриншот з відео ТСН

Двері до медзакладу відчинили тоді, коли батько вже тримав немовля на руках. Бригада вийшла з інвалідним візком. "Я не розумію, чим вони думали, обираючи такий візок. Вона не могла сісти. Всі були дуже повільні, за винятком лікаря, яка їхала", – зазначив чоловік породіллі.

Пуповину перерізали вже в пологовому залі, на відкриття якої породілля чекала на зламаній каталці.

У якому стані дитина та породілля

Відомо, що у пари народилась дівчинка. Дитина здорова, її назвали Єва.

Я вдячна Всесвіту за те, що все обійшлось,

– сказала породілля.

Жінка жартує, що ця ситуація була перевіркою чоловіка на міцність.



Пара спілкується відеозв'язком / Фото скриншот з відео ТСН

Як прокоментували пологи в обласній лікарні

Медики обласної лікарні заявили, що такі пологи – неординарні. Там запевнили, що жінці варто було викликати швидку, а молодий батько у цій ситуації нібито помилився. Йому не варто було йти до загального приймального відділення, а треба було в перинатальне. За словами медиків, вже звідти направили б породіллю до коронавірусного відділу.

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Заступниця головного лікаря Черкаської обласної лікарні Наталія Лакуста назвала іншу причину. Медики нібито затримувалися в будівлі через те, що їм потрібного багато часу для того, щоб одягнути захисну уніформу. У лікарні пообіцяли провести службове розслідування.