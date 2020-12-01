Через глобальне потепління собачі кліщі можуть обрати собі нових господарів – людей. Дослідження показали, що при високій температурі повітря вони роблять саме такий вибір.

Науковці зі США провели лабораторні експерименти з собачими кліщами. Виявилось, що при високих температурах повітря вони нападають на людей, а не на собак. Така доповідь прозвучала на щорічній зустрічі Американського товариства тропічної медицини та гігієни.

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Так, вчені з Каліфорнійського університету в Дейвісі провели експерименти з собачими іксодовими кліщами Rhipicephalus sanguineus. Дослідники зібрали німф і дорослих особин двох популяцій – в Аризоні, де ці комахи звикли до спеки, і в Оклахомі, де вони адаптовані до помірного клімату.

Декілька десятків кліщів поміщали в трубу, яка мала два виходи. Один кінець виходив в ящик, де сидів собака, а інший – в ящик з людиною.

Результати експерименту

Виявилось, що при помірних 23°C і спекотних 38°C кліщі роблять різний вибір.

В першому випадку більшість дорослих комах обирали собаку, а у другому випадку понад 2/3 з них віддали перевагу людині.

Цікаво, що дорослі кліщі різних популяцій поводять себе однаково, а ось на поведінку німф температура не впливає.

Причини таких змін поки що незрозумілі. Ймовірно, це пов'язано з якимись змінами в роботі рецепторів, за допомогою яких кліщі виявляють відповідного господаря.

І хоч причина цьому незрозуміла, ця особливість досить тривожна. Адже собачі кліщі можуть передавати людям ряд досить небезпечних бактеріальних та вірусних інфекцій.