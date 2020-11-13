Після використання деяких методів контрацепції здатність до зачаття (фертильність) може повертатися до жінок через вісім місяців.

Група вчених з Данії й США оцінила затримку відновлення фертильності у жінок, які припиняли користуватися контрацепцією, пише The BMJ.

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У 2019 22% жінок у світі користувалися оральними гормональними контрацептивами. Вчені вказують, що зараз набирають популярність оборотні контрацептиви тривалої дії або пролонговані методи контрацепції. До них відносять внутрішньоматкові спіралі, гормональні імплантати, пластирі та ін'єкції.

Коли можна завагітніти після контрацептивів

Виявилося, що період, коли жінка знову може народжувати був неоднаковий для різних методів, але не залежав від тривалості їхнього використання.

Автори проаналізували дані трьох досліджень, в яких брали участь 18 тисяч мешканок Данії та Північної Америки, які планували вагітності у 2007 і у 2019 роках.

Всі жінки розповіли про те, якими контрацептивами і як довго вони користувалися. Також вчені зібрали дані про здоров'я і спосіб життя учасниць. Жінки заповнювали анкети кожні два місяці протягом року або до вагітності.

В учасниць дослідження, які використовували пролонговану контрацепцію (їх було 13%), оральну контрацепцію або гормональні кільця, відзначалася невелика затримка в поверненні фертильності:

після завершення застосування ін'єкційних контрацептивів: на п'ять-вісім менструальних циклів;

гормональних пластирів: на чотири цикли;

оральних контрацептивів або вагінальних кілець: на три цикли;

гормональних імплантатів, гормональних або мідних спіралей: на два цикли.

Вчені зробили висновок, що пролонгована контрацепція надає нетривалий ефект на фертильність після припинення застосування. Автори дослідження сподіваються, що ці дані допоможуть жінкам у виборі засоби запобігання вагітності.