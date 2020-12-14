Через спалах пташиного грипу в Японії знищать 11 тисяч курей
На заході Японії, а саме у префектурі Шига, зафіксували спалах пташиного грипу. Фермерів зобов'язали вибракувати близько 11 тисяч курей.
На одній з місцевих ферм 12 грудня померли близько 50 курей. Подальші тестування підтвердили наявність пташиного грипу, повідомляє Japan Times.
До теми Під Миколаєвом спалахнув пташиний грип: у деяких селах посилили карантин
Нині територію дезінфікують. У радіусі 10 кілометрів навколо ферми встановили КПП для дезінфекції транзитного транспорту. Натомість зона у радіусі 3 кілометри оголошена винятковою – відтепер з неї заборонено транспортувати яйця і курятину.
Від початку 2020 року через спалахи пташиного грипу в Японії знищили близько 2 мільйонів курей. Шига стала десятою японською префектурою, де зафіксували захворювання впродовж цього року.
Чи передається пташиний грип людині
Людина може заразитися пташиним грипом, якщо контактувала з інфікованою птицею (живою або мертвою), а також поверхнею, зараженою секрецією чи виділеннями інфікованих птахів. Коли вірус пташиного грипу потрапляє в організм людини, він інкубується в ньому до двох тижнів. Натомість середня тривалість інкубації вірусу становить близько 3 днів.
- Інфекційно-токсичні: біль у м'язах, висока температура, озноб.
- Респіраторні: нежить, сухий кашель, фарингіт, кровотеча з носа чи ясен, гостра дихальна недостатність.
- Шлунково-кишкові: блювота, біль в області живота.
- У деяких випадках розвивається гостра пневмонія.
Згідно зі статистикою, від недуги помирають близько 70% інфікованих.
Лікування пташиного грипу
Пташиний грип лікується так само як і інші види грипу, а саме: противірусними, протизапальними й жарознижувальними препаратами. Вакцини проти нього не існує.
Поділитися новиною