На заході Японії, а саме у префектурі Шига, зафіксували спалах пташиного грипу. Фермерів зобов'язали вибракувати близько 11 тисяч курей.

На одній з місцевих ферм 12 грудня померли близько 50 курей. Подальші тестування підтвердили наявність пташиного грипу, повідомляє Japan Times.

До теми Під Миколаєвом спалахнув пташиний грип: у деяких селах посилили карантин

Нині територію дезінфікують. У радіусі 10 кілометрів навколо ферми встановили КПП для дезінфекції транзитного транспорту. Натомість зона у радіусі 3 кілометри оголошена винятковою – відтепер з неї заборонено транспортувати яйця і курятину.

Від початку 2020 року через спалахи пташиного грипу в Японії знищили близько 2 мільйонів курей. Шига стала десятою японською префектурою, де зафіксували захворювання впродовж цього року.

Чи передається пташиний грип людині

Людина може заразитися пташиним грипом, якщо контактувала з інфікованою птицею (живою або мертвою), а також поверхнею, зараженою секрецією чи виділеннями інфікованих птахів. Коли вірус пташиного грипу потрапляє в організм людини, він інкубується в ньому до двох тижнів. Натомість середня тривалість інкубації вірусу становить близько 3 днів.

Пташиний грип у людини – симптоми Інфекційно-токсичні: біль у м'язах, висока температура, озноб.

Респіраторні: нежить, сухий кашель, фарингіт, кровотеча з носа чи ясен, гостра дихальна недостатність.

Шлунково-кишкові: блювота, біль в області живота.

У деяких випадках розвивається гостра пневмонія. Згідно зі статистикою, від недуги помирають близько 70% інфікованих.

Лікування пташиного грипу

Пташиний грип лікується так само як і інші види грипу, а саме: противірусними, протизапальними й жарознижувальними препаратами. Вакцини проти нього не існує.