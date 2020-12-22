В Україні змінять систему ПЛР-тестування через новий мутований штам COVID-19. Зміни внесуть наприкінці грудня.

В Україні зберуть усіх виробників тест-систем

Велика Британія 27 грудня повинна опублікувати дослідження про зміну праймерів нового штаму. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Києві, повідомляє 24 канал.

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В кінці грудня Центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і розповість про зміну праймерів для того, щоб змінити наші ПЛР-системи і щоб додати мішень, яка буде виловлювати білок нового вірусу,

– наголосив Ляшко.

Зазначимо, що у Центрі громадського здоров'я раніше пояснили появу мутованого COVID-19. Фахівці зазначили, що віруси постійно мутують, отож виникнення нового штаму – закономірне. Наразі немає підстав вважати, що інфекція дає більші ускладнення або призводить до летальності.

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