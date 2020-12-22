Через новий штам коронавірусу в Україні змінять ПЛР-тести: що відомо
В Україні змінять систему ПЛР-тестування через новий мутований штам COVID-19. Зміни внесуть наприкінці грудня.
В Україні зберуть усіх виробників тест-систем
Велика Британія 27 грудня повинна опублікувати дослідження про зміну праймерів нового штаму. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Києві, повідомляє 24 канал.
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В кінці грудня Центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і розповість про зміну праймерів для того, щоб змінити наші ПЛР-системи і щоб додати мішень, яка буде виловлювати білок нового вірусу,
– наголосив Ляшко.
Зазначимо, що у Центрі громадського здоров'я раніше пояснили появу мутованого COVID-19. Фахівці зазначили, що віруси постійно мутують, отож виникнення нового штаму – закономірне. Наразі немає підстав вважати, що інфекція дає більші ускладнення або призводить до летальності.
Що відомо про новий штам коронавірусу
- У грудні у Великій Британії повідомили про новий штам COVID-19.
- Мутований вірус виявили ще у вересні, проте масово розповсюджуватись він почав наприкінці листопада.
- Небезпека його полягає у тому, що він на 70% швидше поширюється.
- Про випадки зараження новим штамом повідомили в Данії, Нідерландах, ПАР, Австралії та Італії.
- У Великій Британії ввели жорсткий карантин.
- Багато країн світу призупинили транспортне сполучення з Туманним Альбіоном.
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