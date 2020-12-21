У Великій Британії – спалах нового штаму коронавірусу COVID-19. Через це низка країн світу знову закривають свої кордони для іноземців, серед них – Ізраїль.

Обмеження на в'їзд також стосуватимуться громадян Ізраїлю, які повертаються з інших країн. Про це повідомила пресслужба прем'єра країни Біньяміна Нетаньяху.

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Рішення негайно заборонити в'їзд іноземців до Ізраїлю ухвалили після засідання комісії міністрів. Поки що воно діятиме впродовж 10 днів, але з можливістю продовження.

Важливо! Люди, які повернулися з-за кордону та в яких діагностували коронавірус, будуть зобов'язані перебувати на карантині у лікарняних готелях.

► Ті, хто мають намір повернутися у країну протягом найближчих 48 годин (за винятком тих, хто прибуває з Великої Британії, Данії або ПАР) повинні відправитися на домашній карантин.

Їм буде необхідно протягом 2 діб провести аналізи за місцем проживання. Самоізоляція триватиме 10 днів за умови проходження 2 аналізів або 14 днів, якщо без них.

► Громадяни Ізраїлю, які повертатимуться з іншої країни після 14:00 23 грудня змушені відправитися на самоізоляцію у готелях. Термін – аналогічний як для тих, хто прибув у країну раніше.

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