Через новий штам COVID-19: Ізраїль закриває кордони для іноземців
У Великій Британії – спалах нового штаму коронавірусу COVID-19. Через це низка країн світу знову закривають свої кордони для іноземців, серед них – Ізраїль.
Обмеження на в'їзд також стосуватимуться громадян Ізраїлю, які повертаються з інших країн. Про це повідомила пресслужба прем'єра країни Біньяміна Нетаньяху.
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Рішення негайно заборонити в'їзд іноземців до Ізраїлю ухвалили після засідання комісії міністрів. Поки що воно діятиме впродовж 10 днів, але з можливістю продовження.
► Ті, хто мають намір повернутися у країну протягом найближчих 48 годин (за винятком тих, хто прибуває з Великої Британії, Данії або ПАР) повинні відправитися на домашній карантин.
Їм буде необхідно протягом 2 діб провести аналізи за місцем проживання. Самоізоляція триватиме 10 днів за умови проходження 2 аналізів або 14 днів, якщо без них.
► Громадяни Ізраїлю, які повертатимуться з іншої країни після 14:00 23 грудня змушені відправитися на самоізоляцію у готелях. Термін – аналогічний як для тих, хто прибув у країну раніше.
Новий штам коронавірусу: основне
- Мутована версія коронавірусу вже дісталася Австралії та Африки і поступово накриває Європу. Перші випадки захворювання зафіксували в Італії, Нідерландах і Данії.
- Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон запевнив, що новий штам вплинув лише на швидкість поширення вірусу. Показники смертності залишилися на минулих позначках.
- Велику Британію поступово ізолюють від решти світу. Франція вирішила закрити кордони та євротунель – підводне сполучення з британськими островами.
- Про припинення пасажирського авіасполучення вже повідомили понад 10 країн, 6 із них – поза межами єврозони. Водночас ЄС хоче піти далі та зупинити також морське та залізничне сполучення.
- За попередніми даними, мутований вірус на 70% заразніший за попередні версії. Втім, експерти переконані, що він не вплине на ефективність вакцин.
- Як пояснили у ВООЗ, вірогідність мутацій вірусу збільшується зі зростанням його передачі, а у процесі змін вірус поступово пристосовується до організму людини.
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