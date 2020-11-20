У західній частині Сенегалу, що в Африці, виявили невідому хворобу. Нею інфікувались понад 100 рибаків.

Понад 100 інфікованих виявили лише впродовж однієї доби, 18 листопада. Про невідоме захворювання у місцевих рибаків повідомляє місцевий телеканал Dacaractu.

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Усіх інфікованих госпіталізують до мобільної лікарні, розгорнутої на спортивному стадіоні Рюфіска Stade Galandou Diouf.

Внаслідок цього спалаху мер міста Гає Абу Ахмад Сек скликав термінову нараду. У ній візьмуть участь лікарі, медсестри, рибацькі організації, делегати з "рибацьких" районів, а також представники професій, які працюють на водоймах.

Що відомо про невідому хворобу в Сенегалі

У всіх рибалок на шкірі з'являються висипи у вигляді струпів.

Точна причина інфікування, збудник та назва інфекції поки що невідомі.

Журналісти повідомляють, що джерелом невідомої хвороби може бути вода з відкритого моря.

Вогнище хвороби розташоване між портовими містами Рюфіск та Мбур, адже усі інфіковані рибалки ловили рибу в цьому секторі.



Невідома хвороба в Сенегалі у рибалок / Скриншот з репортажу Dacaractu



На шкірі з'являються висипи у вигляді струпів / Скриншот з репортажу Dacaractu