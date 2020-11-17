Хірурги зі Сполучених Штатів повідомляють, що все більше пацієнтів помічають "недоліки" свого тіла під час відеодзвінків за допомогою таких сервісів, як Zoom. Експерти навіть дали назву цьому явищу – Zoom дисморфія.

Так, пацієнти розповідають хірургам, що вони перестали собі подобатися після того, як поспостерігали за собою під час відеодзвінків через веб або селфі камеру. Окрім того, у 2020 році у пошуковій системі Google зросла кількість таких запитів, як лікування зморшок, вугрів та випадіння волосся, повідомляє Daily Mail.

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Посилення цього станув умовах пандемії може призвести до негативних наслідків у сфері психічного здоров'я. Адже невпевненість у зовнішності автоматично пов'язана з тривогою та депресією.

Навіть торік, до появи COVID-19, одне дослідження продемонструвало, що 72% пацієнтів косметичної хірургії шукали подібні процедури для покращення своїх селфі.

Також експерти підкреслили, що масла у вогонь підливає й підвищений рівень активності в соціальних мережах, який також пов'язаний зі збільшенням невдоволення своїм тілом.

Пандемія COVID-19, зокрема ізоляція, пов'язана з нею, радикально підвищила частоту "споглядання на самих себе". Перехід до дистанційного навчання, роботи та загалом до віртуального життя змусив людей частіше дивитися на самих себе. Тож невдоволення власним тілом, викликане цим чинником, хірурги почали називати Zoom дисморфією.

Дисморфія – що це? Дисморфія, дисморофобія або дисморофофобія – це психічний розлад, різновид неврозу, під час якого людина надмірно непокоїться через незначні особливості або дефекти свого тіла.

Хірурги заспокоюють – камера спотворює

Команда хірургів, з якими спілкувалися журналісти видання, повідомляють, що веб або селфі-камери здатні спотворювати вигляд людей. Виявляється, вони створюють ілюзію широкого обличчя та ширшого носа.

Одне дослідження показало, що портрет, зроблений на відстані 30 сантиметрів, збільшує сприйманий розмір носа на 30% у порівнянні з портретом, зробленим на відстані 152 сантиметрів.

Вебкамери, які записують з меншою фокусною відстанню, візуально створюють більш округле обличчя, ширше посаджені очі та ширший ніс.

Вкрай важливо, аби пацієнти пластичної хірургії усвідомили обмеження таких камер і зрозуміли, що в кращому випадку це викривлене зображення реальності.