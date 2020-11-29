Уряд Чехії з четверга, 3 грудня, послабить жорстокий карантин. Зокрема у країні дозволять працювати ресторанам і скасують комендантську годину.

На позачерговому засіданні влада знизила рівень епідеміологічної небезпеки з четвертого на третій. Про заплановані пом'якшення оголосив міністр охорони здоров'я Ян Блатни, повідомляє Irozhlas.cz.

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Що дозволять

Після пом'якшення карантину 3 грудня, в країні:

в обмеженому режимі дозволять працювати закладам громадського харчування. А також – магазинам та іншій роздрібній торгівлі;

скасують дію комендантської години від 23:00 до 5:00;

збільшать допустиму кількість людей для зборів на відкритому повітрі: від 6 до 50 осіб;

дозволять збиратись у приміщеннях групами до 10 осіб.

Od čtvrtka 3. prosince přechází Česká republika do 3. stupně systému PES. Veškerá rozvolnění jsou uvedena v matici opatření. Mimo ni byla zrušena tzv. karanténa pro oblečení. — Jan Blatný (@ministrblatny) November 29, 2020

Пом'якшення у галузях культури

Також відновлять роботу музеїв та галерей. Допускатимуть проведення екскурсій для груп до 10 осіб за умови дотримання соціальної дистанції. Натомість театри та кінотеатри поки залишать закритими.

Зазначимо! Уряд Чехії має намір провести добровільне та безкоштовне тестування на антиген на COVID-19 серед усього населення. Більше про це читайте тут.

Уряд Чехії заявив, що нинішня ситуація дозволяє пом'якшити карантин і створити більш приємні умови для населення до Різдва.

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