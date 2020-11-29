Скасують комендантську годину: чому Чехія послабить карантин
Уряд Чехії з четверга, 3 грудня, послабить жорстокий карантин. Зокрема у країні дозволять працювати ресторанам і скасують комендантську годину.
На позачерговому засіданні влада знизила рівень епідеміологічної небезпеки з четвертого на третій. Про заплановані пом'якшення оголосив міністр охорони здоров'я Ян Блатни, повідомляє Irozhlas.cz.
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Що дозволять
Після пом'якшення карантину 3 грудня, в країні:
- в обмеженому режимі дозволять працювати закладам громадського харчування. А також – магазинам та іншій роздрібній торгівлі;
- скасують дію комендантської години від 23:00 до 5:00;
- збільшать допустиму кількість людей для зборів на відкритому повітрі: від 6 до 50 осіб;
- дозволять збиратись у приміщеннях групами до 10 осіб.
Пом'якшення у галузях культури
Також відновлять роботу музеїв та галерей. Допускатимуть проведення екскурсій для груп до 10 осіб за умови дотримання соціальної дистанції. Натомість театри та кінотеатри поки залишать закритими.
Уряд Чехії заявив, що нинішня ситуація дозволяє пом'якшити карантин і створити більш приємні умови для населення до Різдва.
Коронавірус в Чехії: що відомо
- На початку листопада Чехія стала лідером за кількістю смертей від COVID-19.
- За останню добу зафіксували 2 667 нових випадків інфікування.
- Загалом за час пандемії у країні коронавірус виявили у 518 649 осіб.
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