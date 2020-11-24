Безкоштовно і добровільно: Чехія хоче протестувати все населення до Різдва
Чеський уряд має намір провести добровільне та безкоштовне тестування на антиген на COVID-19 серед усього населення. Здійснити це планують до різдвяних свят. Населення Чехії складає понад 10,5 мільйона осіб.
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пояснив, що тестування не передбачатиме жодних умов. Про це повідомляє видання Prague Morning.
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Як у Чехії хочуть здійснити масове тестування
- Прем'єр-міністр Чехії сказав, що добровільне масове тестування може бути частиною стратегічного плану, який готує Міністерство охорони здоров'я.
- Чехія вже використовує цільове тестування на антиген в будинках для літніх людей. Швидкі тести є простішими з точки зору логістики, ніж стандартні ПЛР-тести. Однак вони не є на 100% точними.
Я б дуже хотів, щоб ми впоралися з цим завданням, щоб дозволити всім громадянам хоча б за тиждень або за 10 днів до Різдва мати можливість добровільно і безкоштовно пройти тести на антиген,
– заявив глава чеського уряду.
Відзначимо, що в Чехії було проведено 2,9 мільйона стандартних лабораторних тестів з моменту початку епідемії коронавірусу. Загалом у країні виявили 496 638 випадків зараження.
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