Чеський уряд має намір провести добровільне та безкоштовне тестування на антиген на COVID-19 серед усього населення. Здійснити це планують до різдвяних свят. Населення Чехії складає понад 10,5 мільйона осіб.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш пояснив, що тестування не передбачатиме жодних умов. Про це повідомляє видання Prague Morning.

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Як у Чехії хочуть здійснити масове тестування

Прем'єр-міністр Чехії сказав, що добровільне масове тестування може бути частиною стратегічного плану, який готує Міністерство охорони здоров'я.

Чехія вже використовує цільове тестування на антиген в будинках для літніх людей. Швидкі тести є простішими з точки зору логістики, ніж стандартні ПЛР-тести. Однак вони не є на 100% точними.

Я б дуже хотів, щоб ми впоралися з цим завданням, щоб дозволити всім громадянам хоча б за тиждень або за 10 днів до Різдва мати можливість добровільно і безкоштовно пройти тести на антиген,

– заявив глава чеського уряду.

Відзначимо, що в Чехії було проведено 2,9 мільйона стандартних лабораторних тестів з моменту початку епідемії коронавірусу. Загалом у країні виявили 496 638 випадків зараження.

Зверніть увагу! В Україні залишається основним методом діагностики COVID-19 залишається ПЛР-тестування. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що потужностей для його проведення вистачає.



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