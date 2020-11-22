Чехія вийшла на перше місце за кількістю жертв коронавірусу в розрізі на 100 тисяч населення серед держав Євросоюзу. Паралельно держава втратила "першість" за кількістю нових випадків хвороби.

У Чехії, де кількість населення становить 10,5 мільйона людей, показник смертність від коронавірусу в середньому становить 23,4 на 100 тисяч осіб. Про це повідомляє чеське видання Lidovky.

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Такий високий показник смертності підняв Чехію на перше місце в Європейському Союзі. У розрізі всього світу держава перебуває на 22 місці.

Країни ЄС з найвищою смертністю від коронавірусу:

Чехія – 23,4 на 100 тисяч населення,

Бельгія – 22,1,

Болгарія – 17,2,

Польща – 14,3,

Словенія – 14,0,

Угорщина – 13,6.

Найвищу кількість смертей зафіксували 3 листопада. Тоді в Чехії за добу від коронавірусу померли 258 людей. Схожий показник, наприклад, фіксували й в Україні – 19 листопада померли 257 людей. Втім, населення нашої держави в близько 4 рази більше.

Також цікаво, що за звичайним показником кількості смертей від коронавірусу Чехія далеко не серед лідерів. У деяких державах ЄС померли вже понад 40 тисяч хворих, а в Чехії – 7 тисяч 95 людей.

У яких країнах ЄС найбільше жертв коронавірусу: