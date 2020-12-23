Через тривожне зростання кількості заражень на коронавірус уряд Чехії готується схвалити рішення про повернення всієї країни до найжорсткішого рівня карантинних обмежень.

У Чехії з 27 грудня закриваються всі магазини, за винятком продуктових і аптек, і вводиться комендантська година з 21.00 до 5.00. Уряд прийняв це рішення у зв'язку з ростом числа інфікованих на коронавірусну інфекцію, повідомляє IDNES.

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Надзвичайний стан в країні продовжено до 22 січня. Міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатни заявив, що з неділі в країні почне діяти п'ятий (вищий) рівень обмежень згідно з протиепідеміологічною системою.

Так, роздрібна торгівля буде практично повністю зупинена, закриються спортивні та оздоровчі центри. Закриті заклади зможуть отримати підтримку держави.

Мета полягає не в тому, щоб обмежити громадян, а в тому, щоб закликати їх до відповідальності і дозволити системі охорони здоров'я продовжувати свою роботу. Хочу подякувати всіх медичних працівників за їхню роботу. Завдяки їм ми можемо провести відпустку, навіть якщо в цьому році він буде в іншій формі,

– сказав міністр.

Статистика поширення коронавірусу у Чехії

За минулу добу в Чехії підтвердили 10 898 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість людей з підтвердженим діагнозом зросла до 646 312. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 10 664 людей. 546 тисяч людей одужали.