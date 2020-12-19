У межах гуманітарної допомоги з боку Чехії Україна отримала засоби індивідуального захисту для протидії коронавірусної інфекції COVID-19.

Так, Україна отримала 99 тисяч хірургічних масок, 5 тисяч захисних костюмів і 10 тисяч бахіл. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

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Україна отримала від Чехії гуманітарну допомогу на суму 195 тисяч євро. Йдеться про індивідуальні засоби захисту: маски та респіратори, захисні костюми та окуляри, бахіли, повідомив заступник міністра охорони здоров’я України з питань євроінтеграції Ігор Іващенко під час зустрічі з послом Чехії в Україні Радеком Матулою,

– йдеться у повідомленні пресслужби.

Усі засоби індивідуального захисту будуть розподілені по департаментах охорони здоров’я у різних областях країни.

У боротьбі з пандемією стираються кордони. Вперше за довгий час ми зіткнулися з проблемою, яка об’єднала різні країни та континенти, і дружня підтримка Чехії є більш, ніж важливою зараз,

– заявив заступник очільника МОЗ Ігор Іващенко.

Посол Чехії в Україні наголосив, що рішення про гуманітарну допомогу було прийняте урядом Чеської Республіки.

"Чехія та Україна є солідарними країнами у багатьох аспектах, зокрема, коли йдеться про боротьбу зі спільним "ворогом" — COVID-19", – додав посол.