На засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що посилений карантин діятиме з 8 по 24 січня Під час локдауну закриватимуть школи, кафе, ресторани, ТРЦ, окрім купівлі товарів першої необхідності і замовлення страв на виніс.

Мер Тернополя Сергій Надал зауважив, що на консультаціях минулих тижнів говорили про зовсім інші дати локдауну. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Логічно – ввести локдаун на свята

За його словами, в місті проводитимуть консультації з бізнесменами, щоб дізнатись їхню думку.

Ми розраховували, що локдаун введуть на свята, з 1 січня по 19 січня, коли більшість людей і так не працюють, а святкують. Тоді б це було логічно, а не болісно для підприємців. Зараз змінюються дати та умови,

– зазначив Надал.

Яке рішення потрібно було ухвалити

Він відзначив, що потрібно ухвалити таке рішення, яке:

не зашкодило б бізнесу;

зберегло б здоров'я тернополян.

Чи витримає медсистема міста до січня

На думку Надала, медична система Тернополя витримає навантаження до січня. У місті є 310 розгорнутих ліжок для лікування хворих на COVID-19. Також продовжують придбання іншого обладнання.

Зазначимо! Станом на сьогодні, 9 грудня, в лікарнях Тернополя перебуває 144 пацієнти з коронавірусом.

Також очільник міста додав, що рішення повинне залежати від кількості захворюваності.

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