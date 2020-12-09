Було б логічно ввести тотальний локдаун на свята, – мер Тернополя
На засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що посилений карантин діятиме з 8 по 24 січня Під час локдауну закриватимуть школи, кафе, ресторани, ТРЦ, окрім купівлі товарів першої необхідності і замовлення страв на виніс.
Мер Тернополя Сергій Надал зауважив, що на консультаціях минулих тижнів говорили про зовсім інші дати локдауну. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.
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Логічно – ввести локдаун на свята
За його словами, в місті проводитимуть консультації з бізнесменами, щоб дізнатись їхню думку.
Ми розраховували, що локдаун введуть на свята, з 1 січня по 19 січня, коли більшість людей і так не працюють, а святкують. Тоді б це було логічно, а не болісно для підприємців. Зараз змінюються дати та умови,
– зазначив Надал.
Яке рішення потрібно було ухвалити
Він відзначив, що потрібно ухвалити таке рішення, яке:
- не зашкодило б бізнесу;
- зберегло б здоров'я тернополян.
Чи витримає медсистема міста до січня
На думку Надала, медична система Тернополя витримає навантаження до січня. У місті є 310 розгорнутих ліжок для лікування хворих на COVID-19. Також продовжують придбання іншого обладнання.
Також очільник міста додав, що рішення повинне залежати від кількості захворюваності.
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- Станом на 8 грудня, у Тернополі виявили 228 нових хворих на COVID-19.
- За весь час пандемії в Тернопільській області захворіло 30 207 осіб.
Джерело: 24 канал
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