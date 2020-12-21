Австралія не припинятиме авіарейси з Великобританією у зв'язку з виявленням там нового штаму коронавірусу, оскільки поки немає перевірених даних про те, що цей вірус небезпечніший або заразний для людей.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Австралії Грег Хант, пише The Guardian. В уряді вважаю, що новий штам SARS-CoV-2, відомий також як мутація N501Y, слід розглядати "в контексті".

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Про який контекст йдеться

Були тисячі мутацій цього конкретного нового коронавірусу. Немає однозначних доказів, що це суттєва зміна. Збудник інфекції трохи змінився, але на південному сході Англії люди активно переміщалися навіть в умовах ізоляції. І знову ж – зараз зима,

– зазначив головний лікар Австралії Пол Келлі.

Інша австралійська епідеміологиня Лінда Сельва заявила, що новий штам швидше за все поширився вже і в інших країнах теж, а в Британії його виявили просто тому, що там проводили більше досліджень в цій області.

До слова, сьогодні представники урядів країн Євросоюзу у Брюсселі збираються на термінове засідання через нову мутацію.

Коротко про мутацію: 4 грудня у МОЗ країни оголосили, що виявили новий штам коронавірусу в 60 регіонах країни. За даними прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона, мутація коронавірусу може бути на 70% більш заразною, ніж SARS-CoV-2.