У Росії вже почалась вакцинація проти коронавірусу препаратом "Супутник-V". Попри це, вона досі не пройшла останню стадію клінічних випробувань. Степанов розповів, чи потрібен такий препарат Україні.

Очільник МОЗ Максим Степанов вважає, що в Україні повинні використовуватись лише ті вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань та зареєстровані так, "як має бути". В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" міністр прокоментував можливість використання російської вакцини в Україні, повідомляє 24 канал.

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Степанов вважає, що нині рано говорити про закупку російської вакцини проти коронавірусу. Адже вона досі не пройшла останню стадію клінічних випробувань. Паралельно з цим американська компанія Pfizer вже провела всі необхідні стадії досліджень, оголосила результати випробувань і вже навіть зареєструвала вакцину. Тобто у цьому випадку світ впевнений в тому, що препарат готовий.

Чорт його знає, що у них там (в Росії – ред.) відбувається. Вони почали вакцинацію, не закінчивши 3 стадію клінічних досліджень… Я вважаю, що з точки зору безпеки, з точки зору всього – закінчіть 3 стадію, покажіть результати й тоді можна буде говорити: "Так, є вакцина", – без прив'язки до країни,

– заявив Степанов.

Народний депутат України Михайло Радуцький підтримав слова Степанова. Він додав, що 4 грудня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який чітко визначає умови реєстрації вакцин від коронавірусу в Україні.

В Україні дозволена реєстрація вакцин за скороченою процедурою до 5 днів. Але тільки тих вакцин, які мають прекваліфікацію ВООЗ і мають дозвіл на використання в країнах з жорсткою регуляторною політикою. На жаль чи на щастя, Росія до таких країн не має відношення,

– уточнив Радуцький.

Він додав, що обговорення реєстрації російської вакцини проти COVID-19 в Україні відбудеться лише в тому випадку, якщо вона пройде прекваліфікацію ВООЗ. І якщо ж це таки станеться, то ймовірна реєстрація цього препарату відбуватиметься не за скороченою процедурою, а за звичайною.

Вакцини з яких країн можуть реєструватись в Україні за скороченою процедурою

США,

Велика Британія,

ЄС,

Швейцарська конфедерація

Китай, адже він є лідером у швидкості виробництва вакцин,

Ізраїль.

Всі інші країни будуть проходити звичайну реєстрацію.