Будемо дивитися, – Степанов розповів, чи буде вакцинуватися від коронавірусу
У 2021 році Україна отримає вакцину проти COVID-19. Поки більшість українців не готові за неї платити, очільник МОЗ Максим Степанов розповів, чи зробив би собі щеплення проти хвороби.
Як зауважив Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", коли Україна отримає препарат, пріоритетним завданням буде вакцинація людей з груп ризику. Про це повідомляє 24 канал.
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Він підкреслив, що спершу в Україні будуть вакцинувати групи ризику, зокрема медиків, освітян та літніх людей.
Я, слава Богу, не відношусь поки до групи ризику. По-перше, я перехворів... Там будемо дивитися. Моє завдання – щоб ми вакцинували в першу чергу тих людей, які цього потребують,
– заявив міністр охорони здоров'я.
Втім, коли Шустер уточнив, чи готовий Степанов особисто вакцинуватися від коронавірусу, адже набутого імунітету вистачить приблизно на 3 місяці, міністр відповів: "звісно, я буду".
Народний депутат України та президент клініки "Борис" Михайло Радуцький також готовий вакцинуватися проти COVID-19. Він заявив, що навіть готовий особисто поїхати в Лондон та зробити щеплення вакциною від компанії Pfizer, якщо з'явиться така можливість.
Зауважимо, що 55% опитаних з 2 500 українців готові зробити щеплення проти COVID-19, якщо це буде безкоштовно. Натомість заплатити за такий препарат та вакцинуватися готові лише 35%.
Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу
Скільки у світі є вакцин від COVID-19
- Останній етап клінічних випробувань пройшли лише 3 вакцини – від компаній Pfizer та BioNTech, Moderna, а також препарат з Оксфордського університету.
- Ефективність вакцини від компанії Moderna становить 94,1%, а проти важкої форми коронавірусу – 100%. Єдиний її мінус – вона найпримхливіша до зберігання.
- Натомість ефективність вакцини від Pfizer та BioNTech становить до 95%, а для літніх людей – 94%.
- Оксфордська вакцина продемонструвала лише 70% ефективності, але вона може зберігатися у найпростіших умовах. Тобто безперешкодно зможе потрапити у будь-яку країну світу.
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