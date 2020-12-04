У 2021 році Україна отримає вакцину проти COVID-19. Поки більшість українців не готові за неї платити, очільник МОЗ Максим Степанов розповів, чи зробив би собі щеплення проти хвороби.

Як зауважив Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", коли Україна отримає препарат, пріоритетним завданням буде вакцинація людей з груп ризику. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Деякі експрезиденти США готові публічно вакцинуватися проти COVID-19: хто саме

Він підкреслив, що спершу в Україні будуть вакцинувати групи ризику, зокрема медиків, освітян та літніх людей.

Я, слава Богу, не відношусь поки до групи ризику. По-перше, я перехворів... Там будемо дивитися. Моє завдання – щоб ми вакцинували в першу чергу тих людей, які цього потребують,

– заявив міністр охорони здоров'я.

Втім, коли Шустер уточнив, чи готовий Степанов особисто вакцинуватися від коронавірусу, адже набутого імунітету вистачить приблизно на 3 місяці, міністр відповів: "звісно, я буду".

Народний депутат України та президент клініки "Борис" Михайло Радуцький також готовий вакцинуватися проти COVID-19. Він заявив, що навіть готовий особисто поїхати в Лондон та зробити щеплення вакциною від компанії Pfizer, якщо з'явиться така можливість.

Зауважимо, що 55% опитаних з 2 500 українців готові зробити щеплення проти COVID-19, якщо це буде безкоштовно. Натомість заплатити за такий препарат та вакцинуватися готові лише 35%.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу

Скільки у світі є вакцин від COVID-19