Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі в Україні не розглядається питання закупівлі російської вакцини "Спутник V" через те, що вона не пройшла третьої стадії клінічних випробувань.

Як заявив Денис Шмигаль в інтерв’ю виданню УП, станом на 10 грудня в Україні мова про закупівлю російської вакцини не йде.

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Щодо російської вакцини, навіть якщо не зважати на геополітичні моменти, то вона не пройшла третьої стадії клінічних випробувань. Тобто вона не може бути використана в Україні так само, як у розвинутих країнах,

– заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр пояснив, що третя стадія – це найбільш масова стадія, яка якраз показує всі ризики, загрози, які ця вакцина може в собі нести.

"Тому сьогодні мова про закупівлю російської вакцини не йде", – наголосив він.

Що відомо про російську вакцину від COVID-19

Вакцина "Спутник V" має лише тимчасову реєстрацію, яку видав МОЗ Росії 11 серпня.

Препарат не пройшов третьої фази випробувань, а повноцінних результатів попередньої фази не опублікували ще досі.

Науковці з різних країн світу розкритикували російську вакцину.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що їхній препарат нібито "здатний формувати стійкий імунітет до коронавірусу".



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу