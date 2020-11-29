Елітний британський спецпідрозділ щодо ведення інформаційної війни залучили стежити за ймовірною дезінформацією з боку урядів держав, зокрема Росії. Це зробили напередодні початку вакцинації у країні від COVID-19.

Військові підрозділи моніторять кіберпростір щодо інформації про коронавірус. Про це повідомили у газеті The Sunday Times.

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Військові відстежують дезінформацію

Також британські військові:

аналізують кібератаки;

збирають інформацію про дезінформацію щодо вакцин від держав, зокрема Росії.

Зміна діяльності розвідки

Розвідка активізувала свою діяльність в кібернапрямку після того, як напередодні у Вест-Енді в Лондоні арештували під час протестів проти локдауну приблизно 155 осіб. На мітингувальників вплинула пропаганда проти вакцинації. Також протестувальники відмовилися носити маски.

Зауважимо! Понад третина жителів Лондона не мають бажання робити щеплення від COVID-19.

Елітний британський спецпідрозділ: що відомо

Британський спецпідрозділ створили у 2010 році в Афганістані.

Його завдання було підтримувати операції проти терористичного угрупування "Аль-Каїда" і екстремістського руху "Талібан" .

. Група приписана до 77-ої бригади британської армії .

. Раніше в Міноборони країни підкреслювали, що кібернапрямок бригади в жодному разі не спрямований проти населення Сполученого Королівства.

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