Дезінформація щодо COVID-19: британські військові стежать за Росією
Елітний британський спецпідрозділ щодо ведення інформаційної війни залучили стежити за ймовірною дезінформацією з боку урядів держав, зокрема Росії. Це зробили напередодні початку вакцинації у країні від COVID-19.
Військові підрозділи моніторять кіберпростір щодо інформації про коронавірус. Про це повідомили у газеті The Sunday Times.
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Військові відстежують дезінформацію
Також британські військові:
- аналізують кібератаки;
- збирають інформацію про дезінформацію щодо вакцин від держав, зокрема Росії.
Зміна діяльності розвідки
Розвідка активізувала свою діяльність в кібернапрямку після того, як напередодні у Вест-Енді в Лондоні арештували під час протестів проти локдауну приблизно 155 осіб. На мітингувальників вплинула пропаганда проти вакцинації. Також протестувальники відмовилися носити маски.
Елітний британський спецпідрозділ: що відомо
- Британський спецпідрозділ створили у 2010 році в Афганістані.
- Його завдання було підтримувати операції проти терористичного угрупування "Аль-Каїда" і екстремістського руху "Талібан".
- Група приписана до 77-ої бригади британської армії.
- Раніше в Міноборони країни підкреслювали, що кібернапрямок бригади в жодному разі не спрямований проти населення Сполученого Королівства.
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