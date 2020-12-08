28-річна жінка, яка вважала себе безплідною, народила здорову дівчинку через чотири години після того, як дізналася про вагітність.

Працівниці бару Даніелі Адамс і її 36-річному партнеру Стюарту Муру сказали, що вони ніколи не матимуть дітей. Однак жінка народила свою першу дитину через чотири години після виявлення своєї вагітності, повідомляє видання Daily Mail.

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Даніела звернулася до медиків зі скаргами на біль в животі. Британка вважала, що причинами недуги могли бути запор, апендицит або ниркові камені. Однак ультразвукове сканування показало, що вона на дев'ятому місяці вагітності. Після цього жінку перенаправили в іншу лікарню.

Адамс тривалий час вважала себе безплідною і від новини, що вона стане матір'ю, Даніела розплакалася. Через чотири години після обстеження їй екстрено виконали кесарів розтин. У британки народилася здорова дівчинку, яку вона дівчинку Мейзі-Роуз Мур.



Даніела Адамс з новонародженою донькою і партнером : Фото: Daily Mail / BPM

Даніела повідомила батька дитини по телефону, тому що його не пустили в лікарню через загрозу карантинні обмеження.

Я пам'ятаю, як повернулась і сказала: "У мене дівчинка". Це було найкраще почуття у світі, донька зробила нас сім'єю. Вона звела наші життя разом,

– сказала новоспечена мама.