Народжене у Великій Британії жирафеня назвали на честь першої в країні вакцинованої від COVID-19 жінки. Мовиться про 90-річну Маргарет Кінан, яку вакцинували препаратом від компаній BioNTech та Pfizer у межах програми масової вакцинації.

Жирафеня Маргарет належить до підвиду, що перебуває під загрозою зникнення. Про це повідомляє пресслужба ZSL Whipsnade Zoo.

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У світі відповідного підвиду тварин залишилось приблизно 9 тисяч. Співробітник зоопарку Марк Холден наголосив на важливості вакцинації для суспільства країни.

Він зазначив, що працівники Whipsnade Zoo сподіваються, що Маргарет Кінан невдовзі зможе приїхати і познайомитись з твариною особисто.



У світі такого підвиду жирафів залишилось приблизно 9 тисяч / Фото ZSL Whipsnade Zoo

Народження нашого дорогоцінного жирафеняти в той же день, і фактично в той же час, коли була проведена довгоочікувана вакцинація проти COVID-19 – здається справжнім моментом надії,

– сказав Холден,

Він наголосив, що саме у такий спосіб зоопарк хоче відсвяткувати та запам'ятати важливу для Великої Британії подію.



Зоопарк хоче відсвяткувати важливу для Великої Британії подію / Фото ZSL Whipsnade Zoo

Зверніть увагу! 8 грудня Велика Британія стала першою із західних країн, яка розпочала масову вакцинацію населення від COVID-19. Маргарет Кінан, 90-річна жителька Північної Ірландії, стала першою жінкою у світі, яка отримала вакцину від коронавірусу.