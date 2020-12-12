У Британії жирафеня назвали на честь першої вакцинованої від COVID-19: фото
Народжене у Великій Британії жирафеня назвали на честь першої в країні вакцинованої від COVID-19 жінки. Мовиться про 90-річну Маргарет Кінан, яку вакцинували препаратом від компаній BioNTech та Pfizer у межах програми масової вакцинації.
Жирафеня Маргарет належить до підвиду, що перебуває під загрозою зникнення. Про це повідомляє пресслужба ZSL Whipsnade Zoo.
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У світі відповідного підвиду тварин залишилось приблизно 9 тисяч. Співробітник зоопарку Марк Холден наголосив на важливості вакцинації для суспільства країни.
Він зазначив, що працівники Whipsnade Zoo сподіваються, що Маргарет Кінан невдовзі зможе приїхати і познайомитись з твариною особисто.
У світі такого підвиду жирафів залишилось приблизно 9 тисяч / Фото ZSL Whipsnade Zoo
Народження нашого дорогоцінного жирафеняти в той же день, і фактично в той же час, коли була проведена довгоочікувана вакцинація проти COVID-19 – здається справжнім моментом надії,
– сказав Холден,
Він наголосив, що саме у такий спосіб зоопарк хоче відсвяткувати та запам'ятати важливу для Великої Британії подію.
Зоопарк хоче відсвяткувати важливу для Великої Британії подію / Фото ZSL Whipsnade Zoo
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