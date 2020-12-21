За добу 20 грудня у Великій Британії коронавірус виявили відразу у 35928 людей. Така кількість нових заражених є рекордом для країни.

Окрім того, за добу від коронавірусу померли 326 інфікованих. Про це мовиться в офіційній статистиці Великої Британії.

Актуально Ситуація з новим штамом COVID-19 стала неконтрольованою, – МОЗ Британії

За добу 19 грудня COVID-19 виявили у 27 тисяч британців.

Попередній коронавірусний рекорд у країні зафіксували 17 грудня. Тоді в офіційній статистиці мовилося про понад 35 тисяч заражених. Однак згодом повідомили, що через технічну помилку туди додали також нових інфікованих із Вельсу.

Зверніть увагу! Від початку пандемії у Великій Британії коронавірусом інфікувалися приблизно 2,4 мільйона людей. Померли понад 67 тисяч інфікованих.

У британському МОЗ занепокоєні скупченнями людей на вокзалах у столиці країни. Після посилення карантинних обмежень через новий штам коронавірусу британці намагаються масово виїхати з Лондона. Таку поведінку у МОЗ назвали "безвідповідальною".

Водночас влада визнала, що ситуація з мутованим COVID-19 вийшла з-під контролю.