У Великій Британії виявили ще два нові штами коронавірусної інфекції, які завезли з Південної Африки. Про це заявив міністр охорони здоров'я.

Про нові штами повідомив голова Міністерства охорони здоров’я Британії Метт Хенкок на пресконференції на Даунінг-стріт 23 грудня, пише видання Sky News.

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За його словами, обидва випадки стосуються людей, які подорожували з Південної Африки протягом останніх кількох тижнів. Люди, які заражені новим штамом коронавірусу, наразі перебувають на карантині.

Хенкок додав, що новий штам "найближчим часом буде проаналізований". Крім того, всім людям, які контактували з кимось, хто був у Південній Африці протягом останніх двох тижнів, було сказано, що вони повинні самоізолюватися.

Цей новий варіант викликає велике занепокоєння, оскільки він все-таки більш заразний,

– заявив він.

Коротко про новий штам коронавірусу 14 грудня в МОЗ Британії оголосили про виявлення нового штаму коронавірусу.

Небезпека його полягає у тому, що він на 70% швидше поширюється.

Низка країн тимчасово зупинили авіасполучення з об'єднаним королівством.

Україна ж авіарейси не скасовували, однак у МОЗ України рекомендують утриматись від польотів до Великобританії.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу