Британські вчені серйозно стурбовані наслідками, які проявляються у пацієнтів з затяжним коронавірусом. Молоді люди без будь-яких серйозних проблем зі здоров'ям після появи симптомів COVID-19 починають демонструвати ознаки пошкодження відразу декількох органів через чотири місяці після початкової інфекції.

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії (NHS) оголосила про формування понад 40 спеціалізованих клінік, в яких займуться вивченням випадків затяжного COVID-19. Клініки почнуть роботу в кінці листопада, пише Guardian. NHS виділила на цей проєкт 10 мільйонів фунтів.

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Часті симптоми затяжного коронавірусу

слабкість;

когнітивні порушення;

задишка;

біль у м'язах.

Як проходитиме масштабне дослідження

У дослідженні впливу COVID-19 на здоров'я внутрішніх органів візьмуть участь 500 пацієнтів з групи низького ризику — молоді люди без хронічних захворювань, які захворіли на коронавірус. Вони пройдуть МРТ-сканування, здачу аналізів крові й інших обстежень та анкетування.

Попередні побоювання вчених

Попередні дані, які ґрунтуються на даних 200 пацієнтів, вказують, що майже 70% з них мають пошкодження одного або кількох органів, зокрема патології серце, легенів, печінки і підшлункової залози, через чотири місяці після зараження.

У деяких, але не у всіх хворих виявили зв'язок між симптомами й пошкодженим органом. Наприклад, ураження серця та легень пов'язані з задишкою, а печінки і підшлункової залози — зі шлунково-кишковими розладами.

Дослідження до теми У кожного 6 пацієнта коронавірус вражає кишківник, без симптомів застуди

Вчені припустили, що поява цих пошкоджень може пояснити навантаження на органи, але гіпотезу ще потрібно довести.