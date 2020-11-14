Велика Британія планує повністю заборонити всю рекламу нездорової їжі в інтернеті. Такі обмеження стосуватимуться занадто жирних та солоних продуктів, а також – з високим вмістом цукру.

Заборона має вплинути на рекламу в соціальних мережах, цифровий маркетинг та результати платного пошуку в гуглі. Про це пише The Guardian.

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Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок заявив, що такі заходи мають на меті допомогти сім'ям у Великій Британії правильно обирати те, що вони їдять.

Діти проводять більше часу в інтернеті. Батьки хочуть бути впевнені, що діти не зазнають впливу реклами, що висвітлює некорисну їжу і може вплинути на їхні життєві звички,

– пояснив він.

Уряд встановив, що у 2019 діти віком до 16 років переглянули в інтернеті 15 мільярдів реклами нездорової їжі. Водночас 2 роки назад цей показник становив 700 мільйонів.