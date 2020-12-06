У Британії почнуть робити перші щеплення від коронавірусу з 8 грудня. Це перша країна у світі, яка схвалила вакцину компаній Pfizer і BioNTech для широкого використання і протягом наступного тижня будуть доступними 800 тисяч доз вакцин.

Про це заявив виконавчий директор Національної служби охорони здоров’я Великої Британії Кріс Гопсон, пише видання Daily Mail.

Читайте також Смертність від COVID-19 "помолодшала": інфекціоністи назвали такі дані небезпечними

Які категорії людей першими пройдуть вакцинацію

Першими вакцинацію пройдуть жителі та співробітники будинків для людей похилого віку, особи від 80 років, а також медперсонал, який лікує пацієнтів з коронавірусом.

Влада Великої Британії вважає, що "мільйони" доз вакцини доставлять у країну до Нового року.

Видання пише, що уряд компенсує кожному, хто страждає серйозними побічними ефектами вакцини, виплатою до 120 000 фунтів стерлінгів.

Що відомо про вакцину від Pfizer