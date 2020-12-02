Велика Британія схвалила використання вакцини проти коронавірусу від Pfizer та BioNTech. Таким чином вона стала першою країною, у якій розпочнеться імунізація проти COVID-19 серед населення.

Управління з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення визнало вакцину безпечною та схвалило її для використання. Вакцинація людей з пріоритетних груп може розпочатися найближчими днями, повідомляє BBC News.

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Вакцина проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech стала найшвидшою в історії. Від ідеї до реалізації минулого менше ніж рік.

Міністерство охорони здоров'я країни заявило, що препарат відповідає суворим стандартам безпеки, якості та ефективності. Використання вакцини розпочнеться вже наступного тижня, натомість люди з пріоритетних груп можуть зробити щеплення вже найближчими днями.

Національна служба охорони здоров'я Великобританії готова до цього, так що з початку наступного тижня ми почнемо в нашій країні програму вакцинації населення проти COVID-19,

– заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Меттью Хенкок.

Влада країни замовила 40 мільйонів доз препарату. Оскільки це двокомпонентна вакцина, її повинно вистачити для імунізації 20 мільйонів людей.

Нині у країні вже організовують центри вакцинації. Загалом на постачання очікують 50 лікарень

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