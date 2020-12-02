Британія першою розпочинає масову вакцинацію проти COVID-19: подробиці
Велика Британія схвалила використання вакцини проти коронавірусу від Pfizer та BioNTech. Таким чином вона стала першою країною, у якій розпочнеться імунізація проти COVID-19 серед населення.
Управління з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення визнало вакцину безпечною та схвалило її для використання. Вакцинація людей з пріоритетних груп може розпочатися найближчими днями, повідомляє BBC News.
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Вакцина проти коронавірусу від компаній Pfizer та BioNTech стала найшвидшою в історії. Від ідеї до реалізації минулого менше ніж рік.
Міністерство охорони здоров'я країни заявило, що препарат відповідає суворим стандартам безпеки, якості та ефективності. Використання вакцини розпочнеться вже наступного тижня, натомість люди з пріоритетних груп можуть зробити щеплення вже найближчими днями.
Національна служба охорони здоров'я Великобританії готова до цього, так що з початку наступного тижня ми почнемо в нашій країні програму вакцинації населення проти COVID-19,
– заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Меттью Хенкок.
Влада країни замовила 40 мільйонів доз препарату. Оскільки це двокомпонентна вакцина, її повинно вистачити для імунізації 20 мільйонів людей.
Нині у країні вже організовують центри вакцинації. Загалом на постачання очікують 50 лікарень
Що відомо про вакцину проти COVID-19 від Pfizer та BioNTech
- Ефективність вакцини становить до 95%, а для літніх людей – 94%.
- Це двокомпонентний препарат. Другу дозу вводять на 28 день після першої вакцинації.
- Особливість цієї вакцини в тому, що вона містить РНК вірусу, в якій закодовано ділянку одного з генів SARS-CoV-2. РНК проникає клітини, після чого вони напрацьовують вірусний білок, аби організм формував імунітет.
- Клінічне випробування III фази розпочали 27 липня 2020 року, у ньому взяла участь 43 661 людина. В результаті важкий перебіг коронавірусу виник всього у 10 добровольців. Причому 9 з них були серед тих людей, яким кололи плацебо.
- Серйозні побічні ефекти відсутні.
- Вакцина має один недолік – дуже складні умови для зберігання, а особливо наднизька температура. Тож її буде складно доставити до віддалених місцевостей та бідних країн. Розробники обіцяють це вирішити у другій половині 2021 року.
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