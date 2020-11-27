У Данії на одному з полігонів нині поховано близько 10 тонн вбитих норок. У парламенті непокояться, що продукти розкладу від такої кількості мертвих тварин можуть призвести до отруєння ґрунтів та ґрунтових вод.

Тож більшість депутатів данського парламенту виступають за перепоховання вибракуваних тварин. Влада непокоїться, що це заховання загрожує довкіллю та здоров'ю жителів найближчих населених пунктів, повідомляє TV2.

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Так, у західній Ютландії, а саме біля населених пунктів Каруп і Хольстебро, напередодні організували заховання вбитих через коронавірус норок. До слова, їх поховали не надто глибоко, через що тіла тварин буквально вийшли на поверхню. Внаслідок цього правоохоронцям довелося повторно засипати їх ґрунтом.

91 депутат парламенту зі 179 переконаний, що заховання 10 тонн мертвих тварин поруч з населеними пунктами може стати "бомбою сповільненої дії". Таку ж думку оголосив мер одного з наближених до поховання міст.

У Консервативній партії стурбовані юридичними порушеннями дозволу на масове поховання тварин. Адже в одному з наказів йдеться, що заховання має бути узгоджене з муніципалітетами, на території яких воно відбудеться. Але натомість їх повідомили занадто пізно.

Мене найбільше дивує, що ми звернули на це увагу міністерки вже минулого тижня, але попри це заховання тварин продовжилося,

– розповів депутат Томас Даніельсен від Ліберальної партії.

Парламентський комітет з питань довкілля та продовольчої безпеки нині повинен зібратися на консультацію з міністром довкілля Леа Вермелін. Депутати проситимуть надати юридичне обґрунтування дозволу на поховання норок у такому форматі та запропонувати альтернативні варіанти, що робити з такою кількістю мертвих тварин.

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