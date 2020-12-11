Вакцина від коронавірусу COVID-19 може з'явитися в Україні вже навесні 2021 року. Проте понад половина громадян не хочуть робити щеплення. Чому так – читайте далі.

Питання вакцинації – болюче для українського суспільства. Про це колишній головний державний санітарний лікар Протас розповів у прямому ефірі 24 каналу.

Зверніть увагу На COVID-19 вже перехворіла третина українців, – колишній головний санітарний лікар

Він пригадав, як у 2008 році в Україні почалася антивакцинальна кампанія. За цей час не було зроблено жодних висновків та рішучих дій, аби повернути довіру українців.

Навпаки – суспільство дратують. Не секрет, що сьогодні вакцинуватися готова лише менша половина населення. А навесні, думаю, що й третина не захоче,

– зазначив Протас.

І цьому, за словами колишнього головного державного санітарного лікаря України Святослава Протаса, є декілька пояснень.

По-перше, влада не демонструє, що готова гарантувати ефективність та безпечність імунобіологічних препаратів.

"Внутрішній державний контроль абсолютно відсутній. Ми довіряємо якимось закордонним лабораторіям і нічого не робимо, щоб контролювати", – додав експерт.

По-друге, в Україні не налагоджена система розслідування несприятливих подій після імунізації. Адже у відповідну комісію потрапляють люди з конфліктом інтересів, які "сидять на зарплаті" у виробників вакцин, зауважив Протас.

І пояснив, що через це до таких комісій немає довіри. Водночас МОЗ категорично заперечує зв'язок з вакцинацією, якщо відбувається такі несприятливі події. Хоча самі виробники вакцин про це завжди пишуть, просто частота таких випадків невелика.

Ще одна причина – це відсутність страхування від несприятливих подій після вакцинації. "Ми ж в літак сідаємо, хоча там ризик померти більший ніж від вакцинації. Але там є страхування", – підкреслив Протас.



Чи готові українці вакцинуватись від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Протас про вакцинацію в Україні: дивіться відео 24 каналу