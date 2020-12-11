Болюче питання: експерт пояснив, чому українці не хочуть вакцинуватися
Вакцина від коронавірусу COVID-19 може з'явитися в Україні вже навесні 2021 року. Проте понад половина громадян не хочуть робити щеплення. Чому так – читайте далі.
Питання вакцинації – болюче для українського суспільства. Про це колишній головний державний санітарний лікар Протас розповів у прямому ефірі 24 каналу.
Зверніть увагу На COVID-19 вже перехворіла третина українців, – колишній головний санітарний лікар
Він пригадав, як у 2008 році в Україні почалася антивакцинальна кампанія. За цей час не було зроблено жодних висновків та рішучих дій, аби повернути довіру українців.
Навпаки – суспільство дратують. Не секрет, що сьогодні вакцинуватися готова лише менша половина населення. А навесні, думаю, що й третина не захоче,
– зазначив Протас.
І цьому, за словами колишнього головного державного санітарного лікаря України Святослава Протаса, є декілька пояснень.
- По-перше, влада не демонструє, що готова гарантувати ефективність та безпечність імунобіологічних препаратів.
"Внутрішній державний контроль абсолютно відсутній. Ми довіряємо якимось закордонним лабораторіям і нічого не робимо, щоб контролювати", – додав експерт.
- По-друге, в Україні не налагоджена система розслідування несприятливих подій після імунізації. Адже у відповідну комісію потрапляють люди з конфліктом інтересів, які "сидять на зарплаті" у виробників вакцин, зауважив Протас.
І пояснив, що через це до таких комісій немає довіри. Водночас МОЗ категорично заперечує зв'язок з вакцинацією, якщо відбувається такі несприятливі події. Хоча самі виробники вакцин про це завжди пишуть, просто частота таких випадків невелика.
- Ще одна причина – це відсутність страхування від несприятливих подій після вакцинації. "Ми ж в літак сідаємо, хоча там ризик померти більший ніж від вакцинації. Але там є страхування", – підкреслив Протас.
Чи готові українці вакцинуватись від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
Протас про вакцинацію в Україні: дивіться відео 24 каналу
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