Станом на 23 листопада у світі підтвердили майже 59 млн випадків захворювання на коронавірус. За час пандемії вірус забрав життя понад 1,3 мільйона людей.

Інфекцію побороли близько 40 мільйонів ​​людей. Продовжують лікуватись від коронавірусної хвороби у світі близько 20 мільйонів мешканців планети. Про це свідчать дані Worldometers.

До теми Чехія вийшла на перше місце за смертністю від коронавірусу в ЄС

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19:

США – 12 588 661;

Індія – 9 140 312;

Бразилія – ​​6 071 401;

Франція – 2 140 208;

Росія – 2 089 329.

Де найбільше смертей від коронавірусу:

США – 262 696;

Бразилія – ​​169 197;

Індія – 133 773;

Мексика – 101 676;

Велика Британія – 55 024.

Україна перебуває на 17 місці у списку країн з високою захворюваністю на COVID-19.

Лідери за кількістю людей, що одужали:

Індія – 8 562 641;

США – 7 452 540;

Бразилія – ​​5 432 505;

Росія – 1 595 443;

Аргентина – 1 195 492.

Протидія поширенню пандемії

До слова, країни світу всіма способами намагаються зупинити поширення коронавірусної інфекції, зокрема ввели карантинні обмеження. Низка європейських країн, наприклад Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Чехія, Словаччина, Польща запровадили частковий локдаун.

В Україні ж сподіваються не вводити жорсткого карантину, принаймні уряд каже, що економіка цього не витримає.

Надією всього світу є вакцина проти коронавірусу. Так, 16 листопада американська фармацевтична компанія Moderna оголосила, що її вакцина-кандидат проти COVID-19 ефективна на 94,5%.

Також 18 листопада американський медичний гігант Pfizer, який розробляє вакцину разом з німецьким BioNTech, підтвердив 95% ефективність своєї вакцини.