Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вже звільнилися близько 34 тисяч медпрацівників з початку епідемії коронавірусу в Україні.

Ця кількість є приблизною, адже, за словами міністра, порахувати наразі всіх складно. Про це він розповів в ток-шоу на "5 каналі".

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Він додав, що МОЗ зможе підрахувати точну кількість зі всіма статистичними даними, коли закінчиться 2020 рік. Тоді можна буде повністю порівняти і проаналізувати, яка кількість працівників повністю пішла з системи охорони здоров'я.

Для нас цінний кожен медпрацівник, а не тільки лікар. Я не володію на цей час точної інформації щодо кількості звільнених, але це близько 34 тисяч. Вони іноді звільняються і переходять в інші лікарні, інші медичні установи,

– сказав Максим Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що слід подивитися, через яку причину медпрацівники звільняються.

"У нас робота медичних працівників недооцінена. Наше завдання нарешті дійсно зробити роботу медпрацівників оціненої так, як вона того потребує", – зауважив він.

Станом на 25 листопада в Україні захворіло на коронавірус 661 858 людей. 307 778 пацієнтів одужали. На жаль, з початку епідемії офіційно зафіксовано 11 492 летальних випадки від ускладнень, викликаних COVID-19. За минулу добу у країні підтвердили 13 882 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 615 медпрацівників.



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