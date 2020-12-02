Бізнес на пандемії: в Інтерполі попередили про появу фальшивих вакцин
В Інтерполі занепокоєні небезпекою появи фальшивих вакцин від коронавірусу. Підробкою препаратів можуть зайнятись представники організованої злочинності.
Застереження надіслали у 194 країни світу
Також існує загроза викрадення справжніх вакцин. Про це інформує The Guardian.
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Важливо, аби органи правопорядку були якнайкраще підготовлені до лавини усіх видів кримінальної активності, пов'язаної з вакцинами проти COVID-19,
– повідомив генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток.
Відповідні застереження вже надіслали до силових відомств 194 країн світу.
Тести на коронавірус можуть підробляти
Щодо того, як наживатимуться на вакцинації, то Шток зауважив, що фальшиві вакцини будуть включати в ланцюги поставок препаратів або злочинці зриватимуть їх повністю.
Ще один спосіб заробітку – підробка тестів на коронавірус.
Що відомо про першу вакцину від коронавірусу?
Першими вакцинувати населення від COVID-19 будуть у Великій Британії. Там вже схвалили вакцину від компаній Pfizer та BioNTech. У Єврокомісії теж повідомили, що ЄС сподівається розпочати вакцинацію до кінця грудня.
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