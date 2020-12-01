Німецька фармацевтична компанія BioNTech і її американський партнер Pfizer подали запит в Європейське агентство лікарських засобів за умовним дозволом на використання вакцини від COVID-19 в країнах ЄС.

Компанії-розробники очікують на дозвіл на застосування їхньої вакцини проти коронавірусної інфекції в ЄС вже до кінця поточного року. Про це повідомляє видання CNBC.

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BioNTech і Pfizer вже подали заявку на екстрене схвалення в Управління з нагляду за продуктами харчування і ліками США (FDA) быльше тижня тому. FDA проведе засідання 10 грудня, тоді буде прийнято рішення про затвердження.

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла назвав подачу заявки на дозвіл використовувати вакцину у надзвичайних ситуаціях в США важливим кроком на шляху до того, щоб якомога швидше зробити вакцину BioNTech і Pfizer доступною для населення всього світу.

Якщо Європейське агентство лікарських засобів вирішить, що переваги потенційної ​​вакцини BNT162b2 переважають над ризиками її застосування, то воно буде рекомендувати видачу обмеженого доступу на ринок – тимчасовий дозвіл на застосування препарату в зв'язку з тим, що його клінічні випробування ще повністю не завершені.

На аналогічне рішення європейських органів розраховує і Moderna. Скільки саме часу триватиме розгляд цих заявок, наразі невідомо.

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