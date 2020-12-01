Biontech і Pfizer подали заявку на дозвіл використання вакцини від COVID-19 в ЄС
Німецька фармацевтична компанія BioNTech і її американський партнер Pfizer подали запит в Європейське агентство лікарських засобів за умовним дозволом на використання вакцини від COVID-19 в країнах ЄС.
Компанії-розробники очікують на дозвіл на застосування їхньої вакцини проти коронавірусної інфекції в ЄС вже до кінця поточного року. Про це повідомляє видання CNBC.
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BioNTech і Pfizer вже подали заявку на екстрене схвалення в Управління з нагляду за продуктами харчування і ліками США (FDA) быльше тижня тому. FDA проведе засідання 10 грудня, тоді буде прийнято рішення про затвердження.
Гендиректор Pfizer Альберт Бурла назвав подачу заявки на дозвіл використовувати вакцину у надзвичайних ситуаціях в США важливим кроком на шляху до того, щоб якомога швидше зробити вакцину BioNTech і Pfizer доступною для населення всього світу.
Якщо Європейське агентство лікарських засобів вирішить, що переваги потенційної вакцини BNT162b2 переважають над ризиками її застосування, то воно буде рекомендувати видачу обмеженого доступу на ринок – тимчасовий дозвіл на застосування препарату в зв'язку з тим, що його клінічні випробування ще повністю не завершені.
На аналогічне рішення європейських органів розраховує і Moderna. Скільки саме часу триватиме розгляд цих заявок, наразі невідомо.
Що відомо про готовність вакцини для масового щеплення проти COVID-19
- BioNTech і Pfizer першими заявили про ефективність вакцини проти коронавірусу, її назва – BNT162b2. Спершу ефективність вакцини становила 90%, потім показник змогли підвищити до 95%. В дослідженнях взяли участь понад 40 тисяч людей.
- Moderna оголосила, що її вакцина проти COVID-19 ефективна на 94,5%. До випробувань залучили понад 30 тисяч учасників у США. Серед добровольців – люди, яким за 65, та представники різних національностей.
- Обидві вакцини створені на основі технології mRNA(матрична РНК): суть їх дії полягає в продукції білків, які схожі з білками вірусу і здатні викликати імунну відповідь.
- Ціна за дозу вакцини компанії Moderna буде близько 38 доларів – набагато вище, ніж Pfizer – 20 доларів.
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