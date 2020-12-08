Харківська фармкомпанія "Біолік" офіційно повідомила, що не домовлялась з Росією про виробництво вакцини проти коронавірусу "Супутник V".

Пояснення з'явилось на сайті компанії. У повідомленні йдеться про те, що попри наявність усіх потрібних вимог та здатність компанії до масового виробництва вакцин, компанія не укладала подібних договорів.

Що сталось Росія заявила, що налагодила в Україні виробництво своєї вакцини Спутник-V

Повідомляємо, що АТ "Біолік", як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На цей час АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини "Супутник V", або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії,

– пояснили в компанії.

У "Біолік" наголосили, що проводять виробничу діяльність виключно відповідно до чинного законодавства України, а виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише за умови його державної реєстрації.

Що відомо про начебто домовленість Росії з Біолік

Директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджений компанією "Біолік".

Відповідна заява з'явилась на сайті Російського фонду прямих інвестицій.

сайті Вакцина "Спутник V" має тимчасову реєстрацію, яку видав МОЗ Росії 11 серпня. Препарат не пройшов третьої фази випробувань, а повноцінних результатів попередньої фази досі не опублікували.

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