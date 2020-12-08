Біолік спростувала виробництво російської вакцини: немає державної реєстрації
Харківська фармкомпанія "Біолік" офіційно повідомила, що не домовлялась з Росією про виробництво вакцини проти коронавірусу "Супутник V".
Пояснення з'явилось на сайті компанії. У повідомленні йдеться про те, що попри наявність усіх потрібних вимог та здатність компанії до масового виробництва вакцин, компанія не укладала подібних договорів.
Що сталось Росія заявила, що налагодила в Україні виробництво своєї вакцини Спутник-V
Повідомляємо, що АТ "Біолік", як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На цей час АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини "Супутник V", або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії,
– пояснили в компанії.
Що відомо про начебто домовленість Росії з Біолік
- Директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв заявив, що фонд готовий виробляти вакцину "Супутник V" на території України, і її випуск вже налагоджений компанією "Біолік".
- Відповідна заява з'явилась на сайті Російського фонду прямих інвестицій.
- Вакцина "Спутник V" має тимчасову реєстрацію, яку видав МОЗ Росії 11 серпня. Препарат не пройшов третьої фази випробувань, а повноцінних результатів попередньої фази досі не опублікували.
Зверніть увагу У Львові сім'я намагалася зробити щеплення від коронавірусу російською вакциною
Поділитися новиною