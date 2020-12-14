З самого початку пандемії вчені намагаються відповісти на питання: чи можуть вітаміни та мікроелементи вплинути на ризик зараження і тяжкість перебігу COVID-19? Всі отримані дані поки дуже суперечливі, і лікарі нерідко призначають ці засоби з міркувань "не зашкодить".

Нове дослідження показало невелике зниження ризику інфікування у жінок, які регулярно приймають біодобавки.

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Як відбувалося дослідження

Вчені з Королівського коледжу Лондона (King's College London) скористалися даними 1,4 мільйона осіб з Великобританії, США і Швеції, зареєстрованих в додатку про коронавірус. Учасники дослідження відповіли на питання про стан свого здоров'я і про те, які біодобавки вони приймають і як часто. Крім того, в додатку містилася інформація про результати тесту на COVID-19 користувачів.

З 327,7 тисячі користувачів додатка в Великобританії 175,6 тисячі повідомили про те, що приймали різні вітаміни та мікроелементи з самого початку пандемії. У цій вибірці COVID-19 був підтверджений у 10,5 тисяч осіб, які пили біодобавки, а також у 13 тисяч користувачів, які ігнорували такі методи профілактики.

Після того, як дослідники скорегували отримані дані відповідно до інших факторів, з'ясувалося, що чотири харчові добавки можуть бути потенційно пов'язані з зі зниженням ризику зараження коронавірусів.

Які біодобавки показали ефективність

Так, приймання різних пробіотиків теоретично може знизити загрозу інфікування на 14%, полівітамінів – на 13%, жирних кислот Омега-3 – на 12%, а вітаміну D – на 9%. При цьому цинк, вітамін С і біодобавки з екстрактом часнику, схоже ніяк не вплинули на ймовірність зараження. Аналіз даних користувачів з США і Швеції показав аналогічні результати, зазначили автори дослідження.

Можливо, справа не у БАДах

Примітно, що у всіх країнах вплив приймання біодобавок на ризик зараження було виявлено тільки у жінок. Вчені припустили, що можливо, справа не в вітамінах та мікроелементах, а в тому, що жінки просто більше піклуються про своє здоров'я і ретельніше дотримуються всіх заходів захисту – носять маски та дотримуються соціальної дистанції.