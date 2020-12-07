У світі було проведено сотні досліджень на наявність антитіл до коронавірусу в людей. І хоч у ВООЗ все ще досліджують особливості імунітету до COVID-19, деякі висновки вже можна зробити.

У ВООЗ вважають, що велика частина населення планети залишається вразливою до зараження коронавірусом. Про це під час брифінгу розповів гендиректор організації Тедрос Аданом Гебреєсус.

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До такого висновку прийшли, озираючись на результати усіх досліджень на наявність антитіл та імунітету до хвороби. Так, по усьому світу тестування проходять по-різному й відрізняються за типом і якістю. Деякі дослідження спрямовані конкретно на те, аби вивчити зміни у реакціях антитіл людини.

Попри обмеження, їхні результати (досліджень – ред.) досить послідовні. Вони говорять нам, що більшість населення світу залишається вразливим до інфікування вірусом,

– заявив Тедрос Аданом Гебреєсус.

Гебреєсус додав, що нині коронавірус торкнувся кожної країни, хоч і робить це нерівномірно. Натомість для того, аби зупинити пандемію, необхідно вакцинувати 60-70% населення планети.

Вакцини проти COVID-19 вже починають виходити на ринок, але спершу буде імунізована лише незначна кількість людей. Тож гендиректор ВООЗ рекомендує урядам країн визначити пріоритетні групи, які найбільше потребують допомоги.

ВООЗ пропонує розділити імунізацію наступним чином: