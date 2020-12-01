Більше третини дітей, які хворіють на коронавірусну інфекцію, не мають симптомів COVID-19, виявляє канадське дослідження

Дослідники протестували майже 2500 дітей з Альберти (Канада) на наявність коронавірусу в період з квітня по вересень 2020 року. Більше третини, 35,9%, тих, хто пройшов позитивний тест, були безсимптомними, пише Daily Mail.

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Кашель та нежить були найпоширенішими ознаками серед дітей з симптомами, але вони були більш поширеними і серед тих, хто отримав негативний тест.

Такі ознаки, як нудота, були втричі частіше серед дітей із COVID-19, тоді як втрата смаку та запаху була в сім разів більша.

Дослідники виявили, що близько 36 відсотків дітей не відчували класичних симптомів COVID-19, таких як кашель, лихоманка або задишка.

Команда з Університету Альберти в Канаді заявляє, що результати дають більше доказів того, що скринінги можуть не принести користі і що єдиним способом перевірити, чи хворіє дитина на коронавірус, є тести на мазок з носа.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу