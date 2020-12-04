Більше половини українців не довіряють МОЗ, – опитування
Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування щодо довіри українців ключових до медичних інституцій. Так, Міністерству охорони здоров’я довіряють лише 33% респондентів, не довіряють – 54%.
В динаміці за останні кілька місяців спостерігається зростання рівня довіри до державних управлінських інституцій у сфері медицини. Результати опитування опублікувала Соціологічна група "Рейтинг".
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Результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг"
- Всесвітній організації охорони здоров’я довіряють 47% респондентів, не довіряють цій установі – 32%,
- МОЗ України довіряють 33%, не довіряють – 54%,
- Національній службі здоров’я довіряють 24%, не довіряють – 40%, нічого не знають про її діяльність – 29%,
- Центру громадського здоров’я довіряють 21%, не довіряють – 38%, нічого не знають про його діяльність – 34%,
- Комітету Верховної Ради з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування довіряють 15%, не довіряють – 54%, нічого не знають про його діяльність – 24%.
Довіра до очільників МОЗ
Крім того, опитування стосувалося і міністрів охорони здоров’я. Так, міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 19% респондентів, не довіряють – 34%, не знають такого – 37%.
Ексміністру Уляні Супрун довіряють 15%, не довіряють – 67%, не знають її – 12%.
"Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-10%, не довіряють – близько третини", – йдеться у результатах опитування.
Довіра до лікарів:
- Дитячому лікарю, телеведучому Євгену Комаровському довіряють 66%, не довіряють – 20%.
- Директору інституту серця Борису Тодурову довіряють 32%, не довіряють – 16%, не знають його – 48%.
- Головному санітарному лікарю Віктору Ляшку довіряють 32%, не довіряють – 39%, не знають його – 20%.
- Ользі Голубовській (інфекціоніска) довіряють 20%, не довіряють – 11%, не знають її – 64%.
- Аллі Щербинській (директор центру профілактики та боротьби зі СНІДом) довіряють 11%, не довіряють – 11%, не знають її – 75%.
- Михайлу Радуцькому (голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я) довіряють 8%, не довіряють – 26%, не знають його – 60%.
- Ігорю Кузіну (директор Центру громадського здоров’я) довіряють 8%, не довіряють – 12%, не знають його – 77%.
Ставлення до коронавірусу
- 70% опитаних вважають реальною загрозу коронавірусу особисто для себе та родини.
- 35% постійно носять маски,
- 63% – носять їх лише у місцях великого скупчення людей.
- 2% нехтують носінням масок.
Близько 40% опитаних респондентів заявили, що успіх у боротьбі з коронавірусом залежить від президента та Міністерства охорони здоров’я. 32% вважають, що це залежить від Міністра охорони здоров’я Степанова. 17-18% – покладають надії на Парламент та Уряд, 13% – на Прем’єр-міністра.
Джерела інформації про коронавірус
Основними джерелами з яких респонденти отримують інформацію про COVID-19 є національне телебачення та Інтернет-сайти – по 56% від усіх респондентів.
Близько чверті отримують інформацію з соціальної мережі фейсбук або від родичів знайомих, по 10-11% з Youtube, Instagram, радіо, по 8-9% з преси та груп у вайбері і телеграмі (Коронавірус-інфо), і 6% – з офіційного сайту Міністерства охорони здоров‘я.
Крім того, згідно з результатами опитування, 79% українців підтримують ідею масового тестування населення та обов’язкову ізоляцію виявлених хворих як засіб боротьби із COVID-19. Протилежної думки – 17%. В ефективність такого заходу вірять 73%, не вірять – 19%.
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