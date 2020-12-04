Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування щодо довіри українців ключових до медичних інституцій. Так, Міністерству охорони здоров’я довіряють лише 33% респондентів, не довіряють – 54%.

В динаміці за останні кілька місяців спостерігається зростання рівня довіри до державних управлінських інституцій у сфері медицини. Результати опитування опублікувала Соціологічна група "Рейтинг".

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Результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг"

Всесвітній організації охорони здоров’я довіряють 47% респондентів, не довіряють цій установі – 32%,

довіряють 47% респондентів, не довіряють цій установі – 32%, МОЗ України довіряють 33%, не довіряють – 54%,

довіряють 33%, не довіряють – 54%, Національній службі здоров’я довіряють 24%, не довіряють – 40%, нічого не знають про її діяльність – 29%,

довіряють 24%, не довіряють – 40%, нічого не знають про її діяльність – 29%, Центру громадського здоров’я довіряють 21%, не довіряють – 38%, нічого не знають про його діяльність – 34%,

довіряють 21%, не довіряють – 38%, нічого не знають про його діяльність – 34%, Комітету Верховної Ради з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування довіряють 15%, не довіряють – 54%, нічого не знають про його діяльність – 24%.

Довіра до очільників МОЗ

Крім того, опитування стосувалося і міністрів охорони здоров’я. Так, міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 19% респондентів, не довіряють – 34%, не знають такого – 37%.

Ексміністру Уляні Супрун довіряють 15%, не довіряють – 67%, не знають її – 12%.

"Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-10%, не довіряють – близько третини", – йдеться у результатах опитування.

Довіра до лікарів:

Дитячому лікарю, телеведучому Євгену Комаровському довіряють 66%, не довіряють – 20%.

Директору інституту серця Борису Тодурову довіряють 32%, не довіряють – 16%, не знають його – 48%.

Головному санітарному лікарю Віктору Ляшку довіряють 32%, не довіряють – 39%, не знають його – 20%.

Ользі Голубовській (інфекціоніска) довіряють 20%, не довіряють – 11%, не знають її – 64%.

Аллі Щербинській (директор центру профілактики та боротьби зі СНІДом) довіряють 11%, не довіряють – 11%, не знають її – 75%.

Михайлу Радуцькому (голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я) довіряють 8%, не довіряють – 26%, не знають його – 60%.

Ігорю Кузіну (директор Центру громадського здоров’я) довіряють 8%, не довіряють – 12%, не знають його – 77%.

Ставлення до коронавірусу

70% опитаних вважають реальною загрозу коронавірусу особисто для себе та родини.

35% постійно носять маски,

63% – носять їх лише у місцях великого скупчення людей.

2% нехтують носінням масок.

Близько 40% опитаних респондентів заявили, що успіх у боротьбі з коронавірусом залежить від президента та Міністерства охорони здоров’я. 32% вважають, що це залежить від Міністра охорони здоров’я Степанова. 17-18% – покладають надії на Парламент та Уряд, 13% – на Прем’єр-міністра.

Джерела інформації про коронавірус

Основними джерелами з яких респонденти отримують інформацію про COVID-19 є національне телебачення та Інтернет-сайти – по 56% від усіх респондентів.

Близько чверті отримують інформацію з соціальної мережі фейсбук або від родичів знайомих, по 10-11% з Youtube, Instagram, радіо, по 8-9% з преси та груп у вайбері і телеграмі (Коронавірус-інфо), і 6% – з офіційного сайту Міністерства охорони здоров‘я.

Крім того, згідно з результатами опитування, 79% українців підтримують ідею масового тестування населення та обов’язкову ізоляцію виявлених хворих як засіб боротьби із COVID-19. Протилежної думки – 17%. В ефективність такого заходу вірять 73%, не вірять – 19%.

Опитування було проведене 27 листопада — 1 грудня 2020 року серед населення України віком від 18 років і старшого. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. У опитуванні взяли участь 1200 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.