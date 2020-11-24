Понад 1 мільйон хворих на COVID-19 до кінця року, – невтішний прогноз вчених для України
До кінця листопада 2020 року науковці прогнозують близько 743 826 інфікованих, а станом на 20 грудня – понад мільйон хворих. Також до кінця листопада в Україні буде близько 12 649 померлих від ускладнень коронавірусу, а до 20 грудня – понад 18 тисяч.
Смертність від коронавірусу
Відповідний прогноз оприлюднив Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук.
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Прогноз розвитку епідемії в Україні до кінця року / Фото фейсбук-сторінка Олексія Альохіна,
Одужання від COVID-19
До кінця листопада людей, які одужають від коронавірусу може бути 349 588, до другої половини грудня – майже 600 тисяч.
На кінець листопада може бути 381 589 активних хворих. До кінця року показник може зрости приблизно до 550 тисяч.
Яка ситуація зараз
Офіційно в Україні зареєстрували 647 976 інфікованих коронавірусом, померло під час перебігу COVID-19 – 11 263 пацієнтів. Одужали – 299 358 хворих. Тобто прогноз науковців досить реальний.
За даними МОЗ, станом на 24 листопада на COVID-19 хворіють 337 355 жителів України.
Тенденції до зниження захворюваності немає
З урахуванням того, що минулого тижня не було жодних зрушень в тенденції розвитку епідемії COVID-19 в Україні, очікувано, що прогнози свідчать про негативний розвиток епідемситуації в країні в найближчій перспективі,
– резюмував Олексій Альохін, головний науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень.
Наскільки реальним є прогноз
До слова, моделювання Київської школи економіки (КШЕ) відпрацювали 3 сценарії дії карантину вихідного дня. Згідно з ними, в Україні від коронавірусу можуть померти від 17 до 33 тисяч хворих до кінця року.
Національна академія наук України також вважає, що карантин вихідного дня не врятує ситуацію із захворюваністю в Україні. Натомість у Міністерстві охорони здоров'я вважають, що карантин вихідного дня допоможе сповільнити поширення коронавірусної інфекції в Україні.
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