До кінця листопада 2020 року науковці прогнозують близько 743 826 інфікованих, а станом на 20 грудня – понад мільйон хворих. Також до кінця листопада в Україні буде близько 12 649 померлих від ускладнень коронавірусу, а до 20 грудня – понад 18 тисяч.

Смертність від коронавірусу

Відповідний прогноз оприлюднив Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук.

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Прогноз розвитку епідемії в Україні до кінця року / Фото фейсбук-сторінка Олексія Альохіна,

Одужання від COVID-19

До кінця листопада людей, які одужають від коронавірусу може бути 349 588, до другої половини грудня – майже 600 тисяч.

На кінець листопада може бути 381 589 активних хворих. До кінця року показник може зрости приблизно до 550 тисяч.

Яка ситуація зараз

Офіційно в Україні зареєстрували 647 976 інфікованих коронавірусом, померло під час перебігу COVID-19 – 11 263 пацієнтів. Одужали – 299 358 хворих. Тобто прогноз науковців досить реальний.

За даними МОЗ, станом на 24 листопада на COVID-19 хворіють 337 355 жителів України.

Тенденції до зниження захворюваності немає

З урахуванням того, що минулого тижня не було жодних зрушень в тенденції розвитку епідемії COVID-19 в Україні, очікувано, що прогнози свідчать про негативний розвиток епідемситуації в країні в найближчій перспективі,

– резюмував Олексій Альохін, головний науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень.

Наскільки реальним є прогноз

До слова, моделювання Київської школи економіки (КШЕ) відпрацювали 3 сценарії дії карантину вихідного дня. Згідно з ними, в Україні від коронавірусу можуть померти від 17 до 33 тисяч хворих до кінця року.

Національна академія наук України також вважає, що карантин вихідного дня не врятує ситуацію із захворюваністю в Україні. Натомість у Міністерстві охорони здоров'я вважають, що карантин вихідного дня допоможе сповільнити поширення коронавірусної інфекції в Україні.