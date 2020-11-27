Станом на 27 листопада в Україні виявили 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників. Госпіталізації потребували 2 069 інфікованих.

Найбільшу кількість випадків інфікування зареєстрували у місті Київ, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській та Одеській областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За даними МОЗ, впродовж доби станом на ранок 27 листопада від ускладнень коронавірусної хвороби померли 192 мешканці України, натомість видужали – 8 843 хворих.

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За весь час епідемії в Україні на COVID-19 захворіли 693 407 людей, з них одужали – 326 238 осіб. На жаль, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 11 909 українців.

Скільки хворих на COVID-19 в областях України:

м. Київ – 65 539

Вінницька область – 16 710

Волинська область – 23 273

Дніпропетровська область – 34 888

Донецька область – 21 786

Житомирська область – 28 481

Закарпатська область – 22 748

Запорізька область – 28 229

Івано-Франківська область – 34 696

Київська область – 35 235

Кіровоградська область – 4 824

Луганська область – 6 061

Львівська область – 44 509

Миколаївська область – 17 167

Одеська область – 41 501

Полтавська область – 20 701

Рівненська область – 29 875

Сумська область – 26 590

Тернопільська область – 27 050

Харківська область – 54 028

Херсонська область – 9 633

Хмельницька область – 28 350

Черкаська область – 21 402

Чернівецька область – 33 018

Чернігівська область – 17 113

Ситуація з тестуванням: українські лабораторії за минулу добу провели 72 789 тестувань на виявлення COVID-19, зокрема методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784. Загалом, станом на 27 листопада в Україні здійснили понад 4 мільйони тестувань методом ПЛР.