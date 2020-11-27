Більше 16 тисяч хворих за добу: в Україні зростає захворюваність на коронавірус
Станом на 27 листопада в Україні виявили 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників. Госпіталізації потребували 2 069 інфікованих.
Найбільшу кількість випадків інфікування зареєстрували у місті Київ, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській та Одеській областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За даними МОЗ, впродовж доби станом на ранок 27 листопада від ускладнень коронавірусної хвороби померли 192 мешканці України, натомість видужали – 8 843 хворих.
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Скільки хворих на COVID-19 в областях України:
- м. Київ – 65 539
- Вінницька область – 16 710
- Волинська область – 23 273
- Дніпропетровська область – 34 888
- Донецька область – 21 786
- Житомирська область – 28 481
- Закарпатська область – 22 748
- Запорізька область – 28 229
- Івано-Франківська область – 34 696
- Київська область – 35 235
- Кіровоградська область – 4 824
- Луганська область – 6 061
- Львівська область – 44 509
- Миколаївська область – 17 167
- Одеська область – 41 501
- Полтавська область – 20 701
- Рівненська область – 29 875
- Сумська область – 26 590
- Тернопільська область – 27 050
- Харківська область – 54 028
- Херсонська область – 9 633
- Хмельницька область – 28 350
- Черкаська область – 21 402
- Чернівецька область – 33 018
- Чернігівська область – 17 113
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