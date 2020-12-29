У Білорусі 29 грудня почався перший етап вакцинації від коронавірусу. Попри брак досліджень, щеплювати населення будуть російським препаратом "Супутник V".

Що відомо про вакцинацію у Білорусі

Першими у Білорусі вакцинуватимуть медиків та педагогів. Про це повідомляє TUT.by. Щеплення робитимуть добровільно.

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До слова, Білорусь – перша країна, яка почала масову вакцинацію російською вакциною.

У МОЗ зазначили, що хочуть, аби до квітня вакцину отримали 1,2 мільйона людей, а далі вийти на позначку у 5,5 мільйона. Крім того, у другому кварталі 2021 року у Білорусі планують розпочати виробництво російської вакцини.

Що відомо про російську вакцину "Супутник V"