Білорусь стала першою серед країн, яка зареєструвала російську вакцину від коронавірусу "Супутник V", яка, до слова, не пройшла всі клінічні випробування.

Наразі у Білорусі ведеться робота для локалізації виробництва вакцини "Супутник V". Про це повідомляє Російський фонд прямих інвестицій.

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Глава білоруського Міністерства охорони здоров’я Дмитро Піневич заявив, що білорусів почнуть вакцинувати російським "Супутником" вже у січні.

Так, на першому етапі планують вакцинувати 200 тисяч осіб із подальшим охопленням у 2 мільйони. Спершу препарат безкоштовно отримають медичні працівники, вчителі, працівники торгівлі та тих сфер, у яких контактують з великою кількістю людей.

Чому до вакцини "Супутник-V" низька довіра

Російську вакцину "Супутник V" почали реєструвати в серпні, коли вона навіть не пройшла третьої фази випробувань. Це викликало сумніви у науковій спільноті й недовіру до цього препарату. Низка країн відмовилася від вакцини через брак інформації та недоліки в дослідженнях. Експертів непокоїть також й те, що вакцинація професійних груп ризику в країні розпочалася до закінчень клінічних досліджень.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не купуватиме російську вакцину. За його словами, Україна боротиметься за те, щоб партнери дали вакцину, яка підтверджена – Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Однак не російську вакцину "Супутник", яка не пройшла всі клінічні випробування.

"Інша річ, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування. У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Більш того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо. Україна передусім базує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину", – наголосив президент України.