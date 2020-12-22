У Росії 5 грудня стартувало щеплення проти коронавірусу вакциною "Супутник V", яка навіть не пройшла всі клінічні випробування. Перші люди, які отримали укол російської вакцини, розповіли про побічні ефекти.

У більшості регіонів зробити щеплення можуть тільки лікарі, вчителі та інші групи ризику. Однак, до прикладу, в Москві і Підмосков'ї вже зараз вакцинуватися може практично будь-хто. Однак охочих не так багато. Про це пише "Медуза".

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Так, 36-річний заступник гендиректора клінінгової компанії з Московської області Василь розповів, що вирішив зробити щеплення відразу ж, як тільки дізнався про надходження перших вакцин в поліклініку. Перед цим чоловік нічого не вивчав про неї.

"Думаю, керівництво нашої країни не допустило б виходу в цивільний оборот і тим більше не пропонувало б іноземним країнам вакцину, яка здатна завдати якоїсь шкоди людині. Це було б нерозумно… Не потрібно гнатися за чимось іноземним в надії, що (чужа вакцина) буде кращою і м'якше переноситься", – сказав він



Росіяни скаржаться на побічні ефекти від вакцини "Супутник V" / Фото: Getty Images

Які виникли побічні ефекти після вакцинування російською вакциною

Василь зізнався, що через кілька годин після вакцинації у нього почало "ламати" ноги і очі – навіть дивитися було боляче, особливо в сторони, пізніше почало морозити і трясти, піднялася температура до 38,6 градуса. 8 днів у нього було відчуття, що він застудився.

Щеплення мені зробили 8 грудня о 9:30. До 13:00 початок ламати ноги і очі – навіть дивитися було боляче, особливо в сторони. О 16:00 я вже пошкодував, що підписався на це, мене морозило і трясло. Найгірше те, що треба було ще й працювати. О 19:00 поїхав в аптеку за термометром, аспірином і анальгіном. Випив відразу по таблетці того і іншого, виміряв температуру – 38,6 градуса. Довелося закінчити з роботою і піти прилягти. До 23:00 температура спала до 37,5. Я ожив,

– розповів чоловік про побічні ефекти після першого щеплення.

За його словами, на наступний ранок і протягом всього дня трималася температура 37 градусів, зовсім злегка ломило очі і ноги. Стан був млявий і Василь спав цілий день.

"Але чомусь шалено хотілося помідорів і томатного соку- випив в загальному літра три. Дружині казав, що у мене відчуття, ніби я вагітний. На третій день вийшов у світ. У мене сильно загострився нюх, я зрозумів, як моторошно пахне IQOS. На четвертий день вранці прокинувся з печінням в носі, ніби вдихав пил. Але потім я втратив нюх. Я перестав відчувати запахи парфумів, кави та інших яскравих ароматів. Їжа в цей день була абсолютно позбавленою смаку, але були яскраво виражені кислий, солодкий і гіркий смаки", – зізнався росіянин.

На п'ятий день у чоловіка повернувся нюх. На сьомий день не залишилося ніяких симптомів. Весь цей час у Василя було відчуття, ніби він застудився.

"Зараз чекаю 21-й день від першої вакцинації – і буду робити друге щеплення. Заради інтересу здам тест на антитіла перед другим уколом. Через 45 днів здам повторно ці ж аналізи. Я робив щеплення в надії, що моє оточення побачить, що вона абсолютно безпечна, а я живий, здоровий і повний сил", – додав він.

Чому до вакцини "Супутник-V" низька довіра

Російську вакцину "Супутник V" почали реєструвати в серпні, коли вона навіть не пройшла третьої фази випробувань. Це викликало сумніви у науковій спільноті й недовіру до цього препарату. Низка країн відмовилася від вакцини через брак інформації та недоліки в дослідженнях. Експертів непокоїть також й те, що вакцинація професійних груп ризику в країні розпочалася до закінчень клінічних досліджень.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не купуватиме російську вакцину. За його словами, Україна боротиметься за те, щоб партнери дали вакцину, яка підтверджена – Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Однак не російську вакцину "Супутник", яка не пройшла всі клінічні випробування.