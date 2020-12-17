Всесвітня організація охорони здоров'я уклала правила та рекомендації щодо святкувань новорічних свят у час пандемії. Йдеться про подорожі, катання на лижах, урочистості та особисті зустрічі з друзями.

Дотримуватись рекомендацій необхідно для того, щоб зменшити ризики інфікування коронавірусом, а також стримування прогресування пандемії, пише УП Життя.

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Катання на лижах

У ВООЗ відзначили, що після 11 місяців пандемії уже відомо, що гірськолижні курорти зіграли значну роль в поширенні пандемії по всій Європі, а публічні зустрічі зіграли ключову роль в поновленні її поширення літом.

Катання на лижах не поширює COVID-19, але гірські курорти наповнені людьми – так.

Через свята, які наближаються, ВООЗ рекомендує урядам розглянути можливість адаптації сезонних подій, щоби мінімізувати скупчення людей, особливо в замкнутих чи закритих умовах.

ВООЗ також радить урядам вжити заходів з розвантаження громадського транспорту і унеможливити пересування людей, хворих на COVID-19.

Про урочистості

Країни повинні серйозно задуматися, чи варто проводити релігійні процесії, святкові ярмарки і церковні святкові служби,

– йдеться у зверненні ВООЗ.

В країнах, де поширення вірусу високе, варто серйозно задуматися про перенесення чи скорочення таких зустрічей. Відтак, цього року релігійні служби, мають проходити по-іншому.

Урочисті слід проводити на вулиці або зменшувати кількість присутніх, щоб зберігати дотримання дистанції.

При цьому має бути достатня вентиляція, гігієна рук і використання масок.

Зустрічі в приміщеннях

Зустрічі в приміщеннях можуть бути дійсно небезпечними, тому що об'єднують різні групи людей, молодих і старих, із різних будинків.

Зверніть увагу! ВООЗ рекомендує проводити родинні зібрання на вулиці. Крім того, учасникам слід носити маски і дотримуватись соціальної дистанції.



Літні люди особливо повинні бути обачні під час святкувань / Фото Unsplash

Якщо це неможливо і зустріч проходить в будинку, то ключовим фактором залишається обмеження кількості учасників групи, і забезпечення хорошої вентиляції для зниження ризику зараження.

Людям із груп ризику та літнім друзям чи родичам може бути дуже важко попросити близьких людей дотримуватись соціальної дистанції, але зважте, до яких наслідків може призвести ігнорування простих правил.

Як зробити безпечними подорожі

Для багатьох подорожі – це єдиний спосіб побачитися із своїми родичами чи друзями.

Однак тих, хто подорожує ВООЗ просить понад усе уникати переповненого транспорту.